台湾云端服务商 CloudMile 万里云宣布成立数字营销科技公司「Ainotam 艾诺顿数位科技」，希望透过结合数字营销产业知识及人工智能，为市场提供更有效的数字营销解决方案，以提升品牌效益、优化营销人员的产能。

Ainotam 找来宏盟媒体集团前数码暨投资总监陈宗斯担任总经理，拥有超过 20 年广告营销相关经验的陈宗斯表示，随着消费者花在数字媒体的时间增长，各品牌都必须花费更多预算布局数字媒体。而 AI 就能让数据释放最大能量，Ainotam 将运用 AI 人工智慧技术，从庞大数据量中萃取有用资讯，以此提供营销产业更快速高效、获利更高的优质营销科技产品及服务。

CloudMile 行政总裁暨 Ainotam 董事长刘永信指出，CloudMile 从过往与数字广告、媒体客户合作的过程中洞察到他们的痛点并提供更好的服务，接下来 Ainotam 将推出更有效的数字营销科技（MarTech）产品，全力为客户提升品牌效益。

Ainotam 同时也宣布推出首款智能优化图片应用「Feedlio」，瞄准能带来高流量、高转单率，但对广告图片有高标准的 Google 购物广告，要为品牌电商、广告代理商、设计公司解决过去耗费大量人工、时间来回挑选、修改图片的困扰。

陈宗斯预告在今年第四季将推出第二款 MarTech 产品，以人工智能结合来自数字广告的实战数据，目标全面优化广告投放成效、提升行销人员产能、降低成本，要提供代理商、经销商、品牌主更全面的营销解决方案。