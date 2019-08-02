趁着 ChinaJoy 2019 的热度，腾讯今天公布了其与任天堂的合作细节。腾讯游戏任天堂合作部总经理钱赓表示，腾讯会与任天堂一起 “完善知名游戏的本地化翻译”，未来也会有更多简体中文版游戏在中国大陆陆续上市。

腾讯还将辅助任天堂在国内架设适合中国大陆网路环境的网络系统，通过腾讯云，设立本地化的网络服务，让玩家享受更便捷、更顺畅的游戏体验。另外，腾讯将与任天堂一同优化国行 Nintendo eShop 游戏商店，提供微信支付作为支付手段。

除此之外，腾讯也在计划帮助任天堂开设线下购买渠道和玩家交流中心。售后方面，任天堂将提供官方保修服务，针对国行主机提供一年的保修，针对任天堂的国行周边产品，则是会提供对应的三包服务。

腾讯本次与任天堂的合作，在代理引进国 行 Nintendo Switch 主机硬件之外，还会引进 Nintendo Switch 平台的游戏软件，包括任天堂第一方的游戏和第三方开发商的游戏。

但腾讯和任天堂仍未公布国行 Switch 的售价及发售日期。

腾讯游戏此次在 ChinaJoy 上提供《超级马力欧 奥德赛》、《精灵宝可梦 Let’s Go！皮卡丘/精灵宝可梦 Let’s Go！伊布》、《塞尔达传说 旷野之息》和《马力欧卡丁车 8 豪华版》试玩，此前官方也对这 4 款游戏做过介绍。不出意外的话，国内玩家很快就能买到国行 Switch 主机以及上述 4 款正版游戏了。

8 月 2 日 13:13 更新：原文补充加入更详细的信息。本文标题已做修改。