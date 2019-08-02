WeChat Developer Challenge 微信开发者大赛新加坡站今天在新达城新加坡国际会议与展览中心开幕。从近 300 支境内外服务商团队中脱颖而出的 30 支优秀队伍赴新加坡现场展示其参赛小程序作品。这是微信首次在海外举办面向服务商市场的开发者比赛。

活动现场，微信团队也发布了小程序服务商成长计划，并首次公布海外小程序最新数据。数据显示，2018 年中国向全球输出了超 1.49 亿人次游客，比上年同期增长 14.7%。海外商户对微信生态能力，尤其是小程序的需求与日俱增。

微信小程序服务商成长迅猛，海外用户使用小程序的习惯也在不断养成。截至 2019 年 6 月，8200 家服务商共推出了 630000 个小程序，由服务商开发的小程序单日交易次数同比增长 3 倍。微信团队在活动现场也首次公布海外小程序的相关数据：截至 2019 年 7 月底，海外主体小程序数同比增长 5 倍，小程序的周使用次数增长 70%，海外访问次数增长 200%，其中用户在东南亚地区访问小程序次数占海外访问次数比例达 22%。

在微信支付、小程序不断渗透海外用户的背景下，微信发起首届 WDC 海外开发者大赛。从此次比赛的报名参赛方构成来看，35% 来自境内，65% 来自境外。

本次大赛邀请 Grab Taxi、新加坡航空、云顶名胜世界、圣淘沙名胜世界、欧莱雅集团与新加坡展会主办方及供应商协会 6 家东南亚各行业巨头出题，参赛服务商以为中国游客在东南亚休闲、商务旅行提供更便捷的服务为目标，定制开发小程序。

现场揭晓了此次活动的最终结果，新加坡 MadAboutDesign、新加坡 Aiken Digital、荷兰 Sunway Holding 分别获得了大赛的第一、二、三名，他们的小程序作品名称分别是：SmartWDC、Aiken Digital L’Oréal 、WDC Grab。

除了 “办赛促交流”，微信团队还推出了海外版的小程序服务商成长计划，针对海外服务商常常遇到的难点问题，从四方面出发给出了解决方案：

创建：通过高效易用的产品或接口，帮助海外服务商更便捷更低成本地接入；优化海外主体小程序创建、开发、审核、迭代多个环节的基本能力，帮助优质服务商 “摆脱” 产品和审核阶段的繁琐环节。

能力：推出多语言版本 “服务商助手” 小程序，微信将全力服务好海外服务商，助力服务商获取及稳定 C 端流量、提升运营效率。

运营：知识管理和讲师计划全面向海外服务商开放，助力海外服务商获取业界经验，并通过各类活动帮助服务商深耕行业，加强服务商与服务商、平台与服务商、服务商与品牌间的交流。

拓展：微信服务平台全面升级，向海外服务商开放，提供海外市场的商业拓展机会；让服务提供方和需求方在服务平台上 “各取所需”、达成合作。

微信表示，以 WeChat Developer Challenge 微信开发者挑战赛为契机，微信未来将进一步加强对海外服务商的支持，降低开发门槛，优化培训体系，促进海外服务商、微信平台、国际品牌之间的多向沟通，打造更成熟、有生命力的全球化生态体系。