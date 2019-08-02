8 月 2 日消息，知乎日前透露，从 2016 年 7 月开始内测至今，知乎机构号经过 3 年的稳步发展总量超过 3 万个的机构号，为知乎社区注入了海量高质内容。

数据显示，目前，超过 3 万家的知乎机构号，涵盖了媒体、知名品牌、中小企业、政府机构等，每一种类型、每一个行业都涌现出了备受网友喜爱的机构号。它们一共创造了 140 万篇、共计 19 亿字的知识内容，获得了超过 5480 万次赞同和 700 万次感谢。

分享优质内容的同时，许多机构号成了「知识网红」。「丁香医生」邀请旗下健康专家举办「一个人住」圆桌，探讨独居生活的喜怒哀乐、美食妙招、和娱乐方式，累计收获 1.69 亿次浏览；「KnowYourself」出版《一个人到两个人：银河系亲密关系实用指南》电子书，吸引了超过 10 万人阅读……

知乎方面认为，相比其他的平台，知乎机构号开创了以知识内容为载体的营销新模式，让用户以知识内容塑造形象、以长尾效应沉淀品牌、以互动交流聚拢用户。

今年 7 月起，机构号进入 3.0 阶段，知乎将通过更精细的运营支持，和更多的商业赋能，为内容型、品牌型、销售型机构提供完整的通路，让机构号运转更顺畅，收益更丰厚。

针对具备知识内容的机构，帮助它们快速完成帐号启动，并助力实现内容变现。

1）面向科技、教育、体育、时尚、母婴、汽车等行业，开展专项激励计划，提供运营指导、运营效率工具等多种支持，激活在机构中沉睡的「知识」，帮助机构快速融入知乎社区，扩大品牌影响力。

2）面向拥有大量优质内容产能的机构，搭建「任务平台」，提供知识变现、流量变现的通道，帮助机构通过优质内容获得收益。

针对具有营销推广需求的机构，推出新升级的「机构号商业版」，提供丰富的营销工具，为企业在运营、流量、转化方面赋能。

1）连接用户，加强转化。通过「广告推广」权益，让好内容冲破冷启动束缚，更快触达目标用户；通过「转化组件」权益，实现 App 下载、意向用户线索收集、商品推荐导购等多种营销目标。在早期尝鲜中，持续分享家居家装问题解决方案的机构号「好好住」，一篇文章就带来了 5.5% 的 App 下载转化。

2）持续转化，强化影响。借助沉淀内容的长尾流量和站外分享，获取源源不断的新用户，长期且持续地获取转化；通过长期的内容运营，不断强化对自身粉丝的影响力，让用户不断复购。「好好住」案例中，自然下载量在三个月内增长了近三倍。

知乎机构号负责人表示，希望机构与知乎的每次合作，都不是成本的消耗，而是资产的积累——积累品牌美誉度，积累忠实用户量，构建持久可信赖的影响力。