针对有关滴滴出行正计划申请银行牌照的消息，滴滴方面回应称：“目前报道消息并不准确。关于银行牌照，滴滴有进行一些谨慎的初步探索和调研，如果未来有明确推进计划，会对市场状况、社会价值和政策指引等进行全面审慎的研究。”

早些时候有消息称，滴滴正计划拿下一张银行牌照，拟发起设立民营银行东岸银行。据称东岸银行将由滴滴出行旗下全资子公司迪润科技及天津大通投资集团作为两家主发起人，再加 6 家一般发起人共同参股发起。东岸银行注册地将在天津中新生态城，注册资本 30 亿元，其中滴滴子公司迪润科技将持股 30%，天津大通集团将持股 21%，转让方持股 8%。

实际上，滴滴早已开始布局金融领域。2018 年 2 月，滴滴在组织架构调整中将金融部门升级为金融事业部，该事业部主要提供保险、信贷、理财、支付、汽车金融等普惠金融服务。

今年 1 月，该公司正式推出金融服务，上线的产品包括名为 “点滴相互” 的重大疾病互助产品、大病筹款产品 “点滴求助”，以及点滴医保、车险、理财等板块。该公司当时称，滴滴金融服务所呈现的业务均有合规牌照。滴滴此前还表示，为了稳健合规发展，滴滴金融服务未来不排除会申请更多金融相关牌照的可能。