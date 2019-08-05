滴滴出行今天宣布旗下自动驾驶部门升级为独立公司, 专注于自动驾驶研发、产品应用及相关业务拓展。滴滴出行 CTO 张博兼任自动驾驶新公司 CEO , 原顺为基金执行董事孟醒出任 COO，贾兆寅和郑建强分别担任美国研发团队和中国研发团队的负责人，三人均向张博汇报。

滴滴出行 CTO 兼新公司 CEO 张博表示，“新公司希望进一步开放与汽车主机厂和产业伙伴的战略合作，共同推进无人驾驶技术商业化，真正落地成为产品服务进入每个人的生活。” 滴滴也将把在做网约车上所积累的对安全运营的理解和经验，逐步应用到无人驾驶运营中，同时与政府以及相关方共同探索自动驾驶运营的安全实践准则。

滴滴表示，新成立的自动驾驶公司将整合滴滴出行平台资源和原有技术优势，持续加大核心技术研发投入，深入拓展与汽车上下游产业链合作，同时与政府及社会各界积极探讨推动自动驾驶落地，通过创新技术让未来出行更加安全、高效。

滴滴从 2016 年组建自动驾驶技术研发团队，已全面构建高精地图、感知、行为预测、规划与控制、基础设施与仿真、数据标注、问题诊断、车辆改装、云控与车联网、车路协同、信息安全等多个专业团队。目前团队在中美多地开展研发、测试，规模超 200 人。