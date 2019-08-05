Fossil 推出了第 5 代 Wear OS 智能手表，名叫 Gen 5。这是第一款能够经由 iPhone 直接拨打、接听电话的 Wear OS 手表。在它之前，Wear OS 手表能做到的仅仅是提醒用户 iPhone 上有电话打进来，但 Gen 5 则是能直接在手表上发起通话和接听来电（这个功能针对 Android 手机早已实现）。不过需要注意的是，这款手表今天发售后，并不支持这一功能，官方称会在今年秋天通过 OTA 推送这一功能。

Fossil Gen 5 在续航上也有加强。其电量延长模式可在接收通知和进行心率监测的同时，保持数日的续航能力，而只显示时间的模式应该能持续运转更长时间，但具体数字官方没有透露。

手表搭载高通骁龙 3100 芯片，配合 44 毫米表盘的是一块 1.28 英寸 AMOLED 屏幕。每款 Gen 5 均配有 22 毫米表带，手表有金属、运动等款式可选。其他规格包括手表内置 1GB RAM 和 8GB 存储空间，支持 Google Pay（通过 NFC），配备心率传感器、独立 GPS 以及用于接听电话或听音乐的扬声器。Fossil Gen 5 还拥有 30 米防水能力，售价是 295 美元（约人民币 2080 元），现在已经可以在官网订购。