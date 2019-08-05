三星今天公布了新款智能手表 Galaxy Watch Active 2。新手表有 40mm 和 44mm 两种款式可选，279 美元起售。

旋转式的操作方式回归了，Galaxy Watch Active 2 通过触摸屏模仿 Galaxy Watch 的物理旋转表圈，三星表示如此设计可以提供更多的屏幕空间。手表搭载 Exynos 9110 双核芯片，屏幕大小分别为 1.2 英寸和 1.4 英寸。

电池续航方面，40mm 和 44mm 款式的电池容量分别为 247mAh 和 340mAh，在三星最新的 One UI 版 Tizen 系统加持下应该可以持续使用几天时间。

健身也是升级的重点。三星将用于跟踪心率的传感器数量增加了一倍，以提供更快、更准确的心率监测结果。三星的 “健康教练” 也有一些新功能，其中一个是速度教练，可以实时跟踪用户跑步速度。其他健康方面的改进还包括睡眠追踪等。

LTE 网络（仅提供不锈钢版）是 Galaxy Watch Active 2 重大升级之一，无需与手机蓝牙连接，你就能使用手表独立打电话、收发短信。哦对了，你在 Active 2 上还可以看 YouTube 视频，至于在那么小的屏幕上看视频的体验如何……只有有机会亲自体验过才能下结论了。

Galaxy Watch Active 2 的 40mm 铝合金基本款要价 279 美元（约人民币 1970 元），44mm 版本则需要加价 20 美刀。蓝牙和 LTE 版均会在 9 月 27 日发售，国行版的发售信息待公布。