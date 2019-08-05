搜狐今日公布了截至 6 月 30 日未经审计的 2019 年第二季度财务报告。搜狐第二季度总收入为 4.75 亿美元，同比下滑 2%，环比增长 10%；归属于搜狐公司的非美国通用会计准则（non-GAAP）净亏损为 5000 万 美元，去年同期净亏损为 4900 万美元。

4.75 亿美元的总营收中，在线广告总收入（包括品牌广告和搜索及搜索相关广告业务的收入）为 3.2 亿美元，同比下滑 4%；品牌广告收入为 4400 万美元，同比下滑 29%；搜索和搜索相关广告收入为 2.76 亿美元，同比增长 2%；网络游戏收入为 1.02 亿美元，同比增长 8%。搜狐视频的运营亏损为 2300 万美元，去年第二季度亏损为 3500 万美元。

搜狐预计 2019 年第三季度总收入在 4.45 亿美元到 4.7 亿美元之间；品牌广告收入将在 4500 万美元到 5000 万美元之间；搜狗的收入将在 3.04 亿美元至 3.14 亿美元之间；网络游戏收入将在 8000 万美元到 9000 万美元之间。

搜狐董事长兼首席执行官张朝阳评论道：“尽管目前宏观经济下行，我们的收入与预期基本相符。扣除 2019 年第二季度畅游确认的与映前广告业务相关的资产减值费用影响后，集团 Q2 亏损减少至 3800 万美元，同比减亏 22%。预期第三季度搜狐媒体和搜狐视频亏损将进一步大幅收窄，集团亏损将降至 2200 万至 3200 万美元之间。”

搜狐子公司搜狗今日也公布 2019 年第二季度财报。该公司第二季度总营收为 3.036 亿美元，同比增长 1%；按非美国会计标准（non-GAAP）计算，归属于搜狗的净利润为 2780 万美元，而去年同期为 3820 万美元。

搜索与搜索相关营收为 2.762 亿美元，同比增长 2%；其他营收为 2750 万美元，同比下滑 11%。搜狗输入法移动版的日活跃用户（DAU）同比增长 17%。该应用每天处理 6.8 亿条语音请求。

搜狗预计，2019 年第三季度总营收将达到 3.04 亿美元至 3.14 亿美元，同比增长 10% 至 14%。