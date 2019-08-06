想象一下，开车到达停车场后，从后备箱拿出滑板车继续行驶完最后一公里，这样的使用场景是不是很棒（虽然已经不新鲜了）？奥迪日前就推出了一款电动滑板车，希望满足你的需求。

奥迪的电动滑板车名为 e-tron，符合其全电动 SUV 的命名方式。你可以通过移动重心来控制滑板车，就像玩滑板一样。滑板车重 11 公斤，可以像手推车一样折叠拉走。它采用可移动车轴，有 4 个轮子，可以方便地转弯。

奥迪表示，骑这款滑板车的体验就像冲浪一样。这款产品支持单手使用，使用者可以在停车或转向时向周围的汽车、行人和骑自行车的人发出信号，让骑行变得更安全。

即便你不会玩滑板，也可以使用转向手柄来操控滑板车。手柄的主干集成电池和电子部件，用户可以使用手柄加速或刹车。手柄底部的显示器会显示剩余电量。

滑板车的最高时速仅为 12.5 英里（约 20 公里/小时），续航里程为 12.5 英里（约 20 公里），可通过专用插座在汽车后备箱里充电。它还集成了动力回收系统，从而延长行驶里程。此外，它还配备了液压脚刹和 LED 车灯，包括日间行车灯、后车灯和刹车灯。

奥迪计划在 2020 年底面向个人用户推出 e-tron 电动滑板车，不过它 2000 欧元（约人民币 15750 元）的定价可不便宜啊。

题图：奥迪