有关 16 英寸 MacBook Pro 的传闻已经出现了不少，之前有消息称苹果的新款笔记本电脑将于今年 9 月推出。现在一份新报告称，16 英寸 MacBook Pro 的问世，可能意味着 15 英寸机型的终结。

IHS Markit 本周发布了一份新的投资者报告（via Forbes），分析师 Jeff Lin 在报告中表示，新款 MacBook Pro 的生产将从 9 月开始。此外，Lin 称新的 16 英寸机型将采用英特尔 Coffee Lake-H 处理器。该处理器是当前 15 英寸 MacBook Pro 所使用的处理器，苹果于 5 月对产品线进行了更新。 Lin 表示，16 英寸 MacBook Pro 最高将采用 8 核配置。

或许最值得注意的是，Lin 声称 16 英寸 MacBook Pro 将取代 15 英寸机型，这两条产品线并不会共存。

根据此前报道，Jeff Lin 预计，传闻中的 16 英寸 MacBook Pro 将于今年 9 月亮相。据称这款重新设计的笔记本电脑将采用一块来自 LG Display 的 LCD 屏幕，分辨率为 3072 x 1920，以及采用新的 CPU。