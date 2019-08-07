滴滴出行今日宣布与万达酒店及度假村达成战略合作。此次合作将由礼橙专车、滴滴豪华车联合万达酒店，打通出行与酒店领域的资源和服务。双方还会在出行服务升级、会员权益互享、品牌联合营销等方面展开深度合作。

滴滴豪华车事业部总经理杨楠表示：“此次合作以酒店场景为切入点，还将结合滴滴豪华车专属机场助理、礼橙专车接机员、CIP 快速安检通道等服务，让用户从机场前往酒店的每个环节，都享受更优服务体验方案。”

滴滴和万达酒店合作后，用户可在万达酒店微信公众号内使用滴滴叫车，双方将逐步提供 “酒店住房+专车/豪华车用车” 打包套餐，未来可通过万达酒店微信公众号、小程序、官方网站或 OTA 平台在线购买。

为提升入住旅客的出行服务和效率，合作将在万达酒店旗下的礼宾部植入一键代叫服务，并设置滴滴车站。酒店礼宾部可通过滴滴代叫车系统，根据用户需求，呼叫礼橙专车或滴滴豪华车等车型。滴滴车站可实时动态展示酒店前往机场、火车站、核心商圈和景点等地点的时长，提前为行程做出参考。在司机接驾时，可根据滴滴车站精准定位乘客上车点，减少司乘沟通成本。

此次战略合作还将推出会员权益互享计划。万达酒店及度假村忠诚客户计划 “万悦会” 将向滴滴各级别会员共享专属会员权益，包含订房折扣、客房升级、额外积分、优先入住、延迟退房、行政酒廊使用权等。滴滴也将向 “万悦会” 会员开放快速通道、免费升舱、会员折扣等滴滴会员权益。此外，双方将进一步在主题产品打造、线上联合促销、品牌联合活动等营销方面展开合作。