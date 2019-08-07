Facebook 起诉两家应用开发者

8 月 7 日，Facebook已对两家应用开发商提起诉讼，称它们利用 Facebook 的广告平台开展欺诈活动并从中谋利。Facebook 本周二在官方博客中宣布了这个消息。

这种欺诈方式采用了名为点击注入的技术。该技术可以在用户不知情的情况下以欺诈性的方式产生广告点击，人为地扩大广告收入。Facebook 表示，在本案中，两家开发者分别为 LionMobi 和 JediMobi，利用 Facebook 的广告系统 “不劳而获” 骗取收入。数据显示，到目前为止，这两家应用开发商已经获得了 2.07 亿次应用安装。Facebook 表示，已对受影响的广告主进行了退款。Facebook 发言人尚未对此做出回复。

传苹果正更新 iOS 将影响 Facebook 语音通话

8 月 7 日，据美国科技媒体 The Information 报道，苹果公司正在更新其移动操作系统 iOS，将影响 Facebook Messenger 和 WhatsApp 等应用的互联网语音通话功能。

报道称，这些应用的语音通话功能即使在不使用的情况下，也会在后台运行，这样既可以尽快让这些应用联通呼叫，也可以进行数据收集等与语音通话无关的任务。而苹果更新系统后，将限制语音通话功能的后台访问，使这些功能只能进行语音通话。苹果与 Facebook 目前尚未置评。

特斯拉上线全自动驾驶功能

去年 10 月份被下架的全自动驾驶选配功能，又回来了。有特斯拉车主接到了这样一条推送：“尊敬的特斯拉用户，您的车辆配置了增强版自动辅助驾驶功能，现升级至全自动驾驶能力仅需人民币 2.78 万元（原价 5.6 万元）。”

一位特斯拉体验店销售人员表示：“现在确实可以选配全自动驾驶功能了，用户登录自己的特斯拉账户就可以购买，但这些功能何时能使用还不知道。”

美国电信运营商 Sprint：将提供一加 5G 手机

8 月 7 日，据路透社报道，美国电信运营商 Sprint 周二宣布将推出由一加生产的 5G 手机。这是继 T-Mobile 后，第二家提供一加手机的美国运营商。但 Sprint 未透露一加手机何时上市及其售价。Sprint 目前还提供 HTC、三星和 LG 的 5G 手机。

Sprint 的 5G 服务费用为每个月 80 美元，目前覆盖亚特兰大、芝加哥、达拉斯-沃斯堡、休斯敦和堪萨斯城，预计未来几周将在洛杉矶、纽约、凤凰城和华盛顿特区推出 5G 服务。美国其它电信运营商 Verizon 和 AT&T 也正在铺设 5G 网络。

中国电信回应：并未取消达量降速套餐

日前，中国电信宣布，计划推出取消达量降速规则的畅享套餐，并为新老用户提供优惠的套外资费 (3 元/GB)。此事引发市场热议，部分消费者认为改变流量计费规则意在变相涨价。

对此，中国电信相关人士表示，并未取消达量限速套餐，是推出新的不采取达量降速的畅享套餐。推出新的套餐后，原有老用户的套餐可继续使用不受影响。