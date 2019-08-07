个推大数据推出《2019 年 Q2 安卓智能手机报告》，从市场概况、用户换机行为、用户画像等角度对主要安卓手机品牌进行洞察。数据显示，目前头部手机品牌市场格局稳定，华为、OPPO、VIVO 稳居前三，各品牌手机用户换机忠诚度较上季度均有所提升。

头部手机品牌市场格局稳定，华为市占率再创新高

个推大数据显示，2019 年 Q2 季度华为手机市占率 26.0%，继续领跑国产智能手机市场。OV 手机分别以 22.2% 和 20.2% 的市占率位列第二、第三名。

从各手机品牌主要机型分布来看，OPPO 手机用户使用的机型最为集中，Top5 机型占比达到 35.4%，华为手机用户使用的机型最为分散，Top5 机型占比为 14.0%。

从各品牌手机的系统分布来看，41.2% 的华为用户和 26.9% 的小米用户已升级到 android9，而大部分 OPPO 用户和 VIVO 用户仍在使用 android8.1.0 系统。

Q2 季度华为销量依旧领先，VIVO 销量位列第二

个推大数据显示，2019 年 Q2 季度国内安卓智能手机市场，华为手机销量占比 25.4%，位列第一；VIVO 手机销量占比 20.4%，略高于 OPPO 手机。

与 2019 年 Q1 季度相比，各头部手机品牌用户的换机忠诚度均有所增长。当下智能手机性能和外观差异化较小，用户在换机时更注重品牌的因素。华为手机用户换机忠诚度持续领跑，达到 60.3%；小米手机用户换机忠诚度环比升高 5.2%，其它各品牌手机用户换机忠诚度小幅升高。

从用户的年龄分布来看，各个手机品牌用户的年龄组成差异显著，OV 手机用户中年轻人居多，其中 35 岁以下人群占比达到约 75.0%。华为手机用户的年龄段集中于 25~44 岁，其中 25~34 岁人群占比 43.2%，35~44 岁人群占比 25.0%。

华为已下沉到三线城市，用户占比赶超 OV

华为、OV 主攻不同城市的手机市场，华为深耕一二线城市，OV 主打三四线城市，值得注意的是，三线城市用户中使用华为的占比已经超过 OV，达到 25.0%。

2019 年 6 月 6 日，工信部发布 5G 牌照，标志着 5G 商用时代的开始，智能手机市场也再一次走到了风口，多款 5G 手机已确定将于 8 月份上市。哪批人将率先为 5G 手机剁手，个推大数据将持续关注。

注意：报告来自个推大数据，有删减。