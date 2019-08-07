三星将于北京时间 8 月 8 日凌晨 4 点举办 Unpacked 发布会，公布 Galaxy Note 10 和其他产品。不过在新品正式亮相之前，与之相关的营销资料被泄露了，我们可以 “提前” 了解新手机的各项规格。

根据 Droid-Life 获得的营销资料，三星将这款手机描述为能 “玩游戏、拍照/摄影，以及具备 S-Pen 新功能的’ 电脑’”。Galaxy Note 10 拥有两种尺寸，分别是 6.3 英寸和 6.8 英寸。

Galaxy Note 10 也将拥有一些新的 S-Pen 功能，其中包括被称为 “Air Gestures” 的功能，而新的快速充电功能则是被称为 “SuperCharge”，“几分钟充电即可获得数小时使用时长”。

泄露的营销资料也详细介绍了一些相机功能，包括 “精确录音”，并提到 S-Pen 可用于远程切换前、后置镜头。售价方面，据称 Galaxy Note 10 将从 949 美元（约人民币 6690 元）起跳，而 Galaxy Note 10+ 的起售价为 1099 美元（约人民币 7740 元）。

除此之外，“爆料大神”Evan Blass 也在 Twitter 上发布了几张 Note 10 的渲染图。

当然，这些资料展示的信息也有可能并非对应最终的市售版本，想第一时间知晓 Note 10 的所有情报，设好凌晨 3 点 59 分的闹钟吧……