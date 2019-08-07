腾讯微信团队：今年七夕没有 520 红包

今天是一年一度的七夕节，七夕被赋予了 “牛郎织女” 的美丽爱情传说，象征着爱情的节日。

此前，微信红包单个限额为 200 元，只有在极特殊的日子才会做临时调整，比如过年、西方情人节等。

今年 5 月 20 日，微信红包对单个限额做出了调整——当日 00:00-23:59，微信普通红包的单个金额上限由 200 元上调到 520 元。此前微信普通红包单个限额 200 元，如果需要发送超过 200 元的红包给好友，则需要分次发送。

8 月 6 日，微信官微正式宣布：七夕没有 520 红包，你们可以放心了。

小米 MIX 4 支持 5G

小米将于今日召开 6400 万像素相机技术沟通会，或于 Redmi 新机首发。不过，小米昨天还提前曝光了第二款 5G 手机即将登场，其入网信息也已曝光，疑似便是米粉们期待已久的 MIX 4。据悉，该机将实现全面的硬件升级，并且将在拍照方面发力，冲击高端市场。

近日，小米一款 5G 手机入网信息曝光，显示该机将搭载 45W 快充公布。随后，小米宣布第二款 5G 手机即将发布，无疑是已经做好了准备。而通过小米产品线来看，MIX 4 系列无疑是最有可能在下半年登场的新机。

三星第二季度在华手机市场份额仅为 0.7%

腾讯科技讯 据外媒报道，市场调研公司 Strategy Analytics 周二发布报告称，受更多的中国消费者选择购买国产智能手机的影响，三星电子第二季度在华智能手机市场的份额已不足 1%。

Strategy Analytics 在报告中称，三星电子第二季度在华智能手机市场的出货总量仅为 70 万部，占据了仅仅 0.7% 的市场份额。三星电子在华智能手机市场的份额一直在不断萎缩。2016 年，该公司在华市场份额为 4.9%，2017 年降至 2.1%，并从 2018 年第二季度开始跌至 1% 以下。今年第一季度，三星电子在华智能手机市场的份额曾回升至 1.1%。

Facebook 起诉两家安卓软件开发商

腾讯科技讯 据外媒最新消息，Facebook 周二表示，它当天对来自亚洲的两家安卓应用软件开发商提起诉讼，指控他们策划了针对 Facebook 广告联盟服务的 “点击欺诈” 计划。

据国外媒体报道，这两家应用软件开发商分别是总部位于中国香港的 LionMobi 公司和总部位于新加坡的 JediMobi 公司。Facebook 表示，这两家公司开发了具有类似恶意软件功能的应用软件，并通过谷歌官方的软件商店发行。

特斯拉发布上海超级工厂最新外观图 9 月有望完工

北京时间 8 月 7 日凌晨，特斯拉在推特上发布了一张上海超级工厂的外观图，并表示目前，上海超级工厂进展良好。图片显示，上海超级工厂已基本完工，此前环评报告亦披露，上海超级工厂将于 9 月完工，然后进入生产设备调试阶段，为年底量产做准备。

日前特斯拉 CEO 埃隆·马斯克确认，自己将出席本月 29 日至 31 日在上海举行的世界人工智能大会（WAIC），并发表主旨演讲。在此期间，马斯克将启动 “Boring Company” 在华项目，有消息称其后他还将有望出席上海超级工厂的落成仪式。