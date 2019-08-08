

三星发布 Galaxy Note10

三星电子在今天凌晨发布了新一代 Galaxy Note 系列手机：Galaxy Note10、Note 10+以及 Note10+ 5G。这是三星首次为其 Galaxy Note 系列手机推出多款机型，以迎合更多买家的需求。Note10、Note 10+分别搭载 6.3 英寸、6.8 英寸屏幕，Note10+ 5G 支持 5G 网络，其他配置与 Note 10+相同。三款手机将于周四开始预订，8 月 23 日上市，起售价 950 美元。Note10+ 5G 由 Verizon 无线独家销售。

百度战略投资有赞

SaaS 及小程序服务商有赞发布公告称，中国有赞控股的实体获得一笔来自百度的投资。有赞将成为百度智能小程序的战略合作伙伴。公告称，由 Qima 以现金代价 4500 万美元向公司发行、出售及配发 2660.6 万股有赞 Qima 股份；由 Qima 以现金代价约 177 美元向 Baidu SPV 发行、出售及配发 1773.75 万股百度 Qima 股份。

网易 Q2 总营收 188 亿，同比增长 15%

网易第二季度财报显示，总营收 188 亿，同比增长 15%；Non-GAAP 净利润 36.45 亿元，同比增长 34%，环比增长 21%；电商稳速增长 20%，毛利持续改善至 10.9%；游戏收入 114.33 亿元，同比增加 13.6%。盘后每股报 223 美元，涨 3.3%。

苹果尝试用 Apple Watch 数据检测痴呆症

近期一篇学术论文显示，苹果公司已经与美国礼来制药公司（Eli Lilly）和创业公司 Evidation 合作，尝试从 iPhone 和 Apple Watch 收集的数据进行分析，用于检测痴呆症的早期迹象。

本周发表的一篇研究论文列出了来自礼来（Eli Lilly）、苹果（Apple）和 Evidation Health 的研究人员，这篇论文名为 “从消费者级多模态传感器中探索现实世界中的认知障碍测量方法”，探讨了智能手表设备的传感器数据和身体活动信息能否被进一步挖掘，去显示认知障碍的生理和行为特征。

研究称，这些数据能够用来区分早期认知障碍患者和健康人群。

Evidation 公司联合创始人克里斯汀·莱姆克（Christine Lemke）在接受 CNBC 采访时表示，这项研究使用了从 iPhone、Apple Watch 和 Beddit 睡眠监视器中收集的数据。Beddit 是 2017 年苹果收购了的睡眠监控软件开发公司。

据世界卫生组织统计，全球有 5000 万人患有痴呆症，每年有近 1000 万新病例出现。早期发现痴呆症是很重要的，即便疾病的无法根治，早期诊断也可以更好地控制症状和改善生活质量。