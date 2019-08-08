8 月 8 日消息，日前努比亚在京发布其全新全面屏旗舰手机努比亚 Z20，采用双屏自拍设计，拥有包括 4800 万像素主摄像头的三摄，搭载最新的高通骁龙 855 Plus 处理器，售价 3499 元起。

首先要提的当然是一直被努比亚当作看家本领得拍照功能。努比亚 Z20 拥有三摄像头，4800 万像素索尼 IMX586 超高清主摄、1600 万像素超广角、800 万像素长焦副摄，并辅以光学防抖机构、双色温闪光灯与大尺寸柔光灯。超广角摄像头选用的是画面更宽、更接近人眼视界的 122.2°，并具备 2.5cm 的超近对焦距离；长焦摄像头具备 3 倍光学变焦设计，可在顶级 ISP 与专利 ET 张量加速 AI 算法的加持下，最大可实现 30 倍混合变焦效果。

此外，针对日益兴起的 VLOG 玩家，努比亚 Z20 带来了业界首创的 1920fps 超强慢动作摄像，以及色彩细腻的 HDR10 高动态视频拍摄能力，还通过传感器、算法、硬件处理能力的进一步升级，据称可以实现行业首创的手机 8K 视频拍摄功能。

外观方面，设计语言延续了上一代努比亚 X 的特色，Z20 采用前后双屏、前后双摄合一的设计，创造出 “超越 100%” 屏占比的产品形态，其机身正面是 6.42 英寸 19.5:9 曲面柔性屏，背面是 5.1 英寸 AMOLED 屏幕。

配置方面，努比亚 Z20 选择了刚刚发布的高通骁龙 855 Plus，配合最高 8GB+512GB 的存储组合、而 4000mAh 超大电池与标配 27W 的 PPS 快充。

双屏到底能用来做什么？除了行业首创的双屏自拍、无需换壳就能实现机身外观 “自定义” 的双屏 AOD2.0 之外，努比亚 Z20 所具备的 “消息穿梭门” 功能，使得重要通知无需中断当前主屏应用，只用轻轻一划便能在副屏打开。不仅如此，努比亚还充分洞悉当今年轻用户希望展示个性的需求，在副屏中实现了游戏高光时刻显示、通话科幻灯效、音乐智能视效、通知情景灯效 DIY 等一系列副屏提醒和互动功能。

操作上，nubia UI 7.0 双屏版也是专门为双屏设计采用 FIT 4.0 压力边框技术，通过长握或短握即可轻松开启小牛语音 3.0、截屏等功能；小牛语音 3.0 的 AI 智能搜索再次升级，支持多种语义表达方式搜索与多种场景识别；智慧识屏则可精确识别日程信息、一键导航、一键观看视频等。不仅如此，全新 nubia UI 7.0 双屏版更从操作系统深度优化，提升 CPU 与 GPU 运行效率、自主学习用户习惯加快响应速度，实现性能的提升与功耗的降低。

此次发布会上，柔屏腕机努比亚阿尔法也在现场，在经历了数次更新之后，如今努比亚阿尔法不仅有了全新设计的 UI，还加入了对游戏、微信、悦动圈应用的原生支持，并具备了一套极大增加可玩性的应用商城与表盘商城。

努比亚 Z20 将有钻石黑、锦鲤红、星空蓝三款配色，其中 6GB+128GB 版钻石黑配色售价 3499 元、8GB+128GB 版三款配色售价 3699 元，最高配置的 8GB+512GB 版的锦鲤红、钻石黑配色售价 4199 元。努比亚 Z20 将于 8 月 8 日 17 点在努比亚官方商城、努比亚京东官方旗舰店、努比亚天猫官方旗舰店、努比亚苏宁官方旗舰店接受预约，于 8 月 16 日上午 10 点在以上平台开启首销。同时努比亚阿尔法中国移动 4G eSIM 版伯爵黑配色同步发售，售价 2999 元。