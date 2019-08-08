未来的办公体验是什么样的？一千个读者心中有一千个哈姆雷特，无数个用户也有无数种想象。

在大数据、物联网、人工智能技术爆炸的科技时代，生活被打上了智能的标签。所以，未来的办公体验也是与智能息息相关。“我并不希望未来办公的场景看上去有多么高端，更希望这些科技场景应用能制造无感的安全体验。” 上海企树网络科技有限公司（以下简称 “企树科技”）副总裁耿威表达了自己心中对于未来办公体验的憧憬。

不炫技，只专注潜心将各种高科技技术融于场景，打造自然的体验，这就是企树科技的风格。从具体业务层面来说，该公司专注于把云技术、大数据、物联网整合于办公场景，拥有完善的端到云整体智慧办公解决方案，可以云端管理企业 wifi、门禁、空开、灯控等；管理空间内会议室预定、空间组织管理等。“我们技术解决了大家息息相关的问题，让大家拥有更多精力去办公，这就是新技术带来的体验。” 耿威介绍，据市场客户反馈，企树的产品大大减少了员工对办公室的抱怨，满意度能至少上升一半。

当然，打造新时代的智能办公场所是一件系统且复杂的事 ，对于企树科技来说，如何制定产品的设计与迭代思路则是一件非常重要的事情。因为就市场早期的智能化办公改造来看，多为旧楼改造需求，而旧楼改造也意味着多方面的问题，如何寻找一个核心且有力的突破口？

企树科技给出的答案是首先要提供流畅的企业 wifi，这即是企树科技的 1.0 技术版本。据介绍，其用无线代替有线网络，减少数量众多 的有线交换机和盘恒的网线，远程管理网络设备，提高了网络稳定性，并且节省了大部分办公网络成本。让管理不再受物理空间束缚，甚至能云技术进行异地远程管理，此外也提供一人一账号、微信认证等多种级别的认证方式接入无线网络，客户能根据自身需求选择采用不同级别的认证方式，从而更好保障用户数据安全。

企业 wifi 就像是为旧办公体验注入新的 “血液”，是企树科技切入企业办公场景的第一步。其后，企树科技马不停蹄地升级技术和服务范围，进入了 2.0 版本，则是企业 wifi+智能监控和智能门禁，用更智能的方式改变弱电的部分（智能弱电）；3.0 版本，增加了节能、会议室预定（对内和对外）升级版、工位管理等；到如今技术更新迭代到最新的 3.5 版本，已在杭州 G20 展馆应用落地。据耿威透露，预计今年年底将推出 4.0 版本，其中包含人工智能技术的应用。“我们希望，从点到线再到面连起来，我们能够提供更完善的解决方案。” 耿威说。

他表示，企树科技最早的业务在众创空间里，目前其已经从办公式场景延伸到园区场景。值得一提的是，企树科技已经和阿里钉钉、启迪控股、万科、华润置地、启迪之星、创新工场、nashwork 等合作。

目前，这种采用新技术的办公模式，可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚，利用手机的移动信息化软件，摆脱时间和场所局限，有效提高管理效率，推动政府和企业的工作效益。

“希望我们通过科技让办公变得更加智慧化、科技化和舒适化。” 耿威再次阐述了企树科技创办的初衷。当完成了基础设施的建设后，办公场景的体验则需要再升级，企树科技也将通过人工智能的助力打造更加自然、舒适的体验。据他介绍，企树科技在人工智能+场景产品的打造上，首先会把已有的物联网数据打通，然后再加入人工智能算法，进行无感的个性化定制。也许，在不久的将来，通过企树科技的改造，你的办公室空调可以自动地根据你的习惯与作息时间调节最适宜人体的温度。

此外，关于产品的迭代，耿威也直言，新产品的设计灵感主要来自两个方面：一是客户需求，二是是企树内部对产品的敏感性。“我们觉得往这个方向走会让团队少犯错误，迭代速度也会快起来，如果这两项指标都利好，说明产品方向是对的。我们拼的就是产品需求把握的精准度和迭代的速度。” 他介绍道。值得一提的是，企树科技的创始人兼 CEO 王振宇是美国哈佛大学博士，曾毕业于中国科技大学计算机系本科，此前有丰富的行业经验。CTO 盖建华此前在杭州华三通信科技有限公司任高级工程师。对于专业与行业的了解，铸造了企树科技对于产品的敏感度和敬畏心。

“我们选取的场景其实是依托于国家的政策。2014 年下半年开始，国家提倡 ‘大众创业 万众创新’ 后，我们认为企业办公市场会是一个大规模创新技术应用的市场。” 耿威说，从最早的 wifi 到物联网再到大数据、AI 的应用，企树科技一直很坚定做深化。“所有的目的都是为了让用户有更好的体验，打造智能办公领域的操作系统，从而链接更多办公生态，促进产业发展。”