国行版 Note 10 开启预售

北京时间 8 月 8 日凌晨 4 点，三星在美国召开发布会，推出了 Galaxy Note 系列旗舰手机，以及智能手表、笔记本电脑等多款新品。刚刚发布 Galaxy Note 10 和 Galaxy Note 10+之后，国行版的 Galaxy Note 10 已经开启了 “抢先预购”。

根据三星官网上显示，国行版 Galaxy Note 10 的 “尝鲜价” 为 6999 元，版本为 8GB RAM+256GB ROM 的存储容量，同样接受预购的还有 5G 版本 Galaxy Note+，版本为 12GB RAM+256GB ROM 的存储容量，尝鲜价为 8299 元，同时预计从 8 月 21 日起开始陆续发货。

当然，6999 以及 8299 元的价格只是预售价，因此并非 Galaxy Note 10 的国行官方售价。

微信支付 8 月 8 日在全国范围启动免单活动

根据微信支付公布的信息显示，8 月 8 日当天，用户可以参与 “微信支付摇摇乐” 活动，“摇” 出海量免单机会，或者是有机会获得最高 200 元的到店红包。据悉，本次活动还覆盖了包括北京、上海、广州、深圳各大城市在内的全国数十家机场，让出门在外的旅客也同样可以参与其中。

此外，本次 “88 智慧生活日” 还利用支付科技提供了参与优惠的新鲜玩法。比如，用户在 8 月 8 日的免单活动中，通过人脸支付功能，刷脸即有机会获得免单。

快手间接投资 WE 电子竞技俱乐部

据 IPO 早知道消息，腾讯加码快手一事不出意外的话将于近期正式尘埃落定。值得注意的是，快手不但已将游戏直播拟定为潜在的营收增长点，其还曾于 2018 年就间接投资了国内知名职业电竞战队——WE 电子竞技俱乐部。

WE 电子竞技俱乐部由裴乐和周豪于 2005 年创立，是国内首家职业电子竞技俱乐部，目前设有《魔兽争霸 3》《炉石传说》《FIFA 足球》《英雄联盟》和《英魂之刃》等分部；曾为中国夺得首个英雄联盟世界冠军，也曾培养出被誉为 “中国电竞第一人” 的 Sky 李晓峰。

百度战略投资有赞

腾讯科技讯 8 月 8 日，香港上市公司中国有赞（08083.HK）发布公告称，中国有赞控股的实体获得一笔来自百度的投资。有赞将成为百度智能小程序重要的战略合作伙伴，双方将展开紧密合作，共同打造繁荣的智能小程序生态。

有赞是国内领先的 SaaS 及小程序服务商，其服务的商户超过 442 万。此次战略合作，有赞将基于百度智能小程序为广大商户、品牌主提供一体化解决方案，帮助商户、品牌主打造有交易能力的 “新官网”，以更高效快捷地获得百度的流量、技术等资源支持。

三星微软宣布结盟

腾讯科技讯 在移动互联网时代，微软的手机操作系统和手机硬件惨遭失利，与此同时在安卓应用生态中，谷歌成为主导型角色，三星电子只能靠着硬件牟利。

据外媒最新消息，如今，三星电子和微软正在建立强大的联盟，希望能够弥合智能手机和个人电脑之间的距离，推出更多无缝应用和体验，扩大在移动互联网时代的影响力。

据国外媒体报道，周三，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉出席了三星电子 Galaxy Note 10 的发布会。在发布会上，两家公司宣布了战略结盟的消息。