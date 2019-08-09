通常来说，Podcast（播客）节目并不只存在于某个特定平台，一般的 Podcast 都可以在 “泛用型播客客户端”中搜索并收听。不过对于经常听 Podcast 的用户来说，发现新的 Podcast 依然存在一些障碍，更别说直接查找特定主题的 Podcast 节目。

现在，Google 帮你解决了这个问题，用户可以使用 Google 搜索到特定主题的 Podcast 节目。就像搜索视频内容一样，它将直接显示在搜索结果中，横向排列，你可以看到节目的封面、名称，还有一个播放图标，点开后将进入 Google Podcast 收听。

在一篇新闻稿中，Google 表示，它还打算改进 Podcast 搜索，这些内容将直接显示在搜索结果中，用户将不需要特意在搜索时输入 “Podcast” 关键词。

今年晚些时候，Google 还会把这项功能带到 Google Assistant 和 Google Podcast。例如，你可以直接让 Google Assistant 播放特定 Podcast 节目，或在 Google Podcast for web 中搜索相关节目，并在电脑或手机上收听。

图片：Google