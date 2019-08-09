在今天的华为开发者大会上，除了正式公布鸿蒙系统（HarmonyOS）之外，该公司还介绍了有关这一操作系统的相关情况与发展成果。

华为消费者业务 CEO、华为技术有限公司常务董事余承东称，鸿蒙系统随时可用在手机上，但 “考虑到生态原因，优先使用 Google 生态”，如果不能用 Android 了，就会转用鸿蒙。他表示从 Android 系统迁移到鸿蒙 OS 非常便捷，只需要 1 到 2 天。

余承东介绍道，鸿蒙基于微内核，具有全场景、分布式等特性，实现手机、PC、平板、智慧大屏、车机等跨终端无缝协同体验。余承东同时表示鸿蒙系统将兼容 Linux、Unix 和 Android 系统，并宣布鸿蒙 OS 开源。

在发布会后的采访环节，余承东透露鸿蒙系统的研发投入了 4000 到 5000 人，并且已经在华为手机上完成测试。

至于系统的安全性问题，余承东称，基于微内核的鸿蒙无 Root，细粒度权限控制从源头提升系统安全。“微内核可以把每一个单独枷锁，不可能一个钥匙攻破所有地方”，余承东说，外核的相互隔离更加安全也更加高效。

华为将在今年首发的智慧屏产品中率先使用鸿蒙 OS 1.0。

题图：豆腐/动点科技