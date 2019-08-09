华为开发者大会今日揭幕：EMUI 10.0 系统率先登场

因有望揭开鸿蒙操作系统神秘面纱而备受瞩目的华为开发者大会，今日下午将在东莞松山湖揭幕。此次大会为期两天半，至 8 月 11 日结束。会上将揭晓华为 EMUI 10.0 系统、

搭载了海思鸿鹄 818 智慧芯片的 “荣耀智慧屏” 以及基于虚实融合的全新 “数字现实” 黑科技等。其中，华为终端重要的操作系统 “EMUI 10.0” 将在今日下午率先亮相。

虽然华为并未过多透露 EMUI 10.0 系统的细节，但市场猜测，华为 EMUI 10.0 系统或将引入 “分布式技术”，解决跨终端的协同问题，实现多终端全场景的互联互通。

Sky 隐退创业，若风爱当 “俱乐部老板”

随着《亲爱的，热爱的》、《全职高手》等多部电竞相关剧集的热播，越来越多的目光在这个夏天注视向了电竞行业。而阔别 6 年之久，重生的 WCG（世界电子竞技大赛）更引发网络对第一代电竞人的关注。

见到这些电竞大神时，会有时空交错之感。他们身上烙着太多深刻的电竞痕迹，谈及 10 多年前时总是神采飞扬，让人不禁憧憬起那个被误读，却充满激情的电竞青铜时代。这是值得记录的时代故事：那些为梦想拼搏的故事，永不止步，从未散场。

Uber 二季度营收增长放缓，净亏损 52.4 亿美元创纪录

网易科技讯 8 月 9 日消息， Uber 今天公布的季度业绩未能向投资者确信其增长潜力，也未能保证它能很快实现盈利。财务报告显示，该打车服务公司第二季度经调整净营收为 28.7 亿美元，低于市场预期，上年同期为 25.74 亿美元；

净亏损 52.4 亿美元，创下迄今为止的最大亏损。

然而，真正令人担忧的是 Uber 令人失望的营收增长。其第二季度经调整后的营收较上年同期增长 12%，为该公司历史上的最低增速。

1 分钟也侵权 “ 斗鱼一姐” 冯提莫播放他人音乐被判赔

北京青年报 8 月 9 日消息，被网友称为 “斗鱼一姐” 的冯提莫在一次直播互动中播放了歌曲《恋人心》的片段。随后，中国音乐著作权协会以武汉斗鱼网络科技有限公司侵害其对词曲享有的信息网络传播权为由，将斗鱼公司诉至北京互联网法院，要求其赔偿涉案歌曲的著作权使用费等共计 4 万余元。

北京互联网法院一审判决斗鱼公司赔偿中国音乐著作权协会经济损失 2000 元及因诉讼支出的合理费用 3200 元。北京青年报记者 8 月 8 日获悉，近日，该案一审判决已生效。



中国移动官方表示：预计于 9 月份推出 5G 的计费方案

8 月 8 日中国移动 2019 中期业绩发布会上，中移动副总经理简勤表示，预计 9 月推出 5G 的计费方案，将基于 “流量+多量纲” 的基本模式，推动从 “连接” 到 “连接应用” 转型。

目前，中国移动已推出基于 100G 流量的 5G 套餐优豪体验计划。

中国移动表示，随着传统通信业务市场趋于饱和，流量红利快速消退，简单依靠传统要素投入来推动业绩增长难以为继，行业整体呈现负增长，公司的收入和盈利也承受较大压力。