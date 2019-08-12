一特斯拉 Model S 在莫斯科追尾后爆炸
据美国新闻网站 Electrek 报道，一辆特斯拉Model S 在莫斯科道路上撞了一辆拖车，之后这辆车发生了起火和爆炸。在事故发生的时候，这辆车正处于 Autopilot 半自动驾驶模式。
据报道，事故发生时，除了司机本人之外，他的两个孩子也在车上。这起事故导致三人严重受伤，目前他们正在医院接受治疗，尚没有生命危险。
在该特斯拉最近一次发布的安全报告中，其声称在 2012 到 2018 年间，特斯拉车辆在美国发生起火事件的行驶里程间隔为 1.7 亿英里，而传统燃油汽车发生起火事件的形式里程间隔只有 1900 万英里。
百度否认阿波龙无人巴士项目生变
据北京商报报道，8 月 11 日，针对 “百度阿波龙无人巴士项目主力人员已撤出，只保留简单维护，产品已停止推广” 的报道，百度公关部相关人士回应称相关内容不实，目前百度无人巴士业务在产品、技术和团队方面都在健康发展，新一代产品阿波龙二代车很快将推出。
8 月 10 日有报道称，“百度阿波龙无人巴士项目的主要技术、开发人员已经撤出，分散进其他项目和阿波龙开源项目。当时阿波龙项目很受重视，投入的总人数有 300 人左右，现在只剩下一些测试和代码维护人员，做一些简单维护”。
小米回应电视取消广告？可能当天广告次数达上限
有网友表示，日前，小米电视取消了开机广告。开机广告取消后，电视启动过程中屏幕出现整体为蓝色的静态壁纸，屏幕中部偏下位置是一个伸开双臂仰望星空的人。人物上方是 “让每个人都能享受科技的乐趣” 字样，下方紧挨着英文 “innovation for everyone”。屏幕右上角则是小米公司的 Logo。
周末，知乎认证为小米产品运营经理的 @Wuli 小海 发文称，没有看到小米电视广告，很有可能是你今天看广告的次数已达到了频率限制，或者今天没有广告排期。
华为宣布 P30 系列降价
8 月 11 日，华为已宣布对 P30 系列进行降价促销。
华为公布的降价细节：P30 三个型号全部降价 300 元，即 6GB+128GB 3688 元、8+128GB 3988 元和 8+256GB 4488 元；而 P30 Pro 三个型号则是全部降价 500 元，降价后 8+128GB 版、8+256GB 版和 8+512GB 版价格分别是 4988 元、5488 元和 6288 元。
据报道，对于此番 P30 系列的降价，产业链消息人士透露，这波降价主要是为即将到来的 Mate 30 系列让路，同时也能靠着降价再次提升该系列的销量。
俄要求 “Youtube” 网站停止宣传非法集会信息
据中新社报道，俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监督局 11 日发布消息称，要求谷歌采取措施停止其所属的视频分享网站 “Youtube” 宣传有关非法集会的信息。
消息称，俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监督局已就相关要求向谷歌发函。在函中，俄电信、信息技术和大众传媒监督局称，根据现有信息，一系列机构在 “Youtube” 网站上开设了频道并购买了诸如 “推送通知” 之类的广告工具，以传播非法集会和破坏俄联邦、地区选举的信息。
据悉，如果谷歌没有采取措施，则将被视为干涉俄罗斯主权事务，影响和阻碍俄选举。俄电信、信息技术和大众传媒监督局将保留做出相关回应的权力。