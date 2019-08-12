一特斯拉 Model S 在莫斯科追尾后爆炸

据美国新闻网站 Electrek 报道，一辆特斯拉Model S 在莫斯科道路上撞了一辆拖车，之后这辆车发生了起火和爆炸。在事故发生的时候，这辆车正处于 Autopilot 半自动驾驶模式。

据报道，事故发生时，除了司机本人之外，他的两个孩子也在车上。这起事故导致三人严重受伤，目前他们正在医院接受治疗，尚没有生命危险。

在该特斯拉最近一次发布的安全报告中，其声称在 2012 到 2018 年间，特斯拉车辆在美国发生起火事件的行驶里程间隔为 1.7 亿英里，而传统燃油汽车发生起火事件的形式里程间隔只有 1900 万英里。