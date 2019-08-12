鸿蒙初问世，华为敛锋芒

揭开面纱的那一刹，“鸿蒙” 让东莞篮球场的 5000 人集体被点燃，全场掌声雷动。这是华为在东莞松山湖、华为 2 万员工新基地举行的开发者大会现场。

今年这场开发者大会，也是华为遭遇中美经贸摩擦后，举办的最大规模发布会。外界将目光锁定在华为在一系列事件后的现状：海外手机销量、零部件渠道储备，当然，还有欲遮还显的 “鸿蒙” 系统。

对于华为来说，业绩、销量的硬指标正在好转，但鸿蒙生态的开启，与华为对下一个 5 至 10 年 IoT 的押注，又成为摆在其面前的另一座大山。

一加或 9 月 26 日发布电视机 四个尺寸在三国销售

外媒称，一加公司的电视可能在中国，印度和美国推出。一加计划推出至少四种尺寸的智能电视：43 英寸、55 英寸、65 英寸和 75 英寸。

根据外媒可靠的消息来源，一加计划在 2019 年 9 月的最后一周推出一系列智能电视，时间在 9 月 25 日至 30 日之间。具体日期可能是 9 月 26 日，但计划可能会改变，目前还没有官方确认。

这些电视机将提供基于蓝牙 5.0 技术的 “独特的安卓电视体验”。外媒不确定独特的安卓电视体验意味着什么，但它可能是定制用户界面和应用程序的结合。

特斯拉汽车在俄高速公路上撞车 起火后两次爆炸

网易科技讯 8 月 12 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，当地时间 11 日晚间，一辆特斯拉电动汽车在莫斯科附近的高速公路上发生撞车事故，随后起火并两次爆炸。幸运的是，车上的人只受了轻伤，但汽车已经报废。

虽然汽车碰撞和着火是相当常见的现象，但特斯拉汽车曾反复出现撞车后起火的问题，甚至是自燃。当然，以电池为动力的汽车的确更容易起火，但围绕它们的报道可能让人对这些危险产生错误的认识。事实上，与其他品牌电动汽车相比，特斯拉汽车发生撞车事故的频率并不高，且起火情况更少见。

智能门锁比较试验：超八成可用假指纹解锁

IT 之家 8 月 12 日消息 据北京商报报道，昨日，京津冀消费者协会联合发布智能门锁比较试验结果，结果显示超六成智能门锁 IC 卡钥匙可被破解复制，超八成可用制作的假指纹解锁。

京津冀三地消协建议消费者选购带有半导体指纹识别技术的智能门锁产品，安全性高于光电式指纹门锁，同时建议厂家适度宣传，不要过度宣传活体指纹；要选择具有虚位密码的智能门锁产品，使用过程中设置多位密码。



“ 利奇马” 台风登陆地 “偏好” 或将生变

台风 “踏足” 不仅带来大风天气，更引发多种灾害，浙江临海全市被淹，永嘉发生山体滑坡等。在我国，8 月通常是台风最多的月份，今年 8 月上旬，第 7 号台风 “韦帕”、第 9 号台风 “利奇马” 就相继登陆。

强热带气旋引人瞩目的一个重要原因是风力强劲，破坏力惊人。以飓风为例，美国国家海洋和大气局下属大西洋海洋气象实验室的统计显示，一次普通的飓风所产生的能量相当于一天世界总发电量的 200 倍。