中国联通计划取消达量限速套餐。根据澎湃新闻的报道，该公司计划推出畅爽冰激凌放心用版套餐产品，并提供更优惠的套餐外资费——199 元以上套外国内流量资费优惠为 3 元/GB，199 元以下套外国内流量资费优惠为 5 元/GB。该套餐新老用户均可办理。

据报道，中国联通计划停售畅爽冰激凌达量限速版套餐产品，但已办理该套餐的老用户不受影响。

此前，国内另一家运营商因计划取消达量限速套餐一事引争议。本月初中国电信表示，计划推出不包含达量降速规则的畅享套餐，并为用户提供优惠的套外资费 3 元/GB。但此举引发了争议，有用户认为中国电信的做法属于变相涨价。上周，中国电信相关人士表示，公司并未取消达量限速套餐，新推出的方案也不会影响老用户的套餐使用。

目前还不清楚中国联通和中国电信推出新套餐的具体时间点。

据此前报道，中国电信将在 9 月于北京推出 5G 新号段，其 5G 套餐资费预计将从 199 元至 599 元。中国电信北京分公司表示老用户升级 5G 无需换卡换号，只需要通过营业厅等渠道办理手续，即可把 4G 套餐升级为 5G 套餐。中国联通已推出短期 5G 体验方案，每月赠送 100GB 体验流量。

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