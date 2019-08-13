中国人工智能科技公司星巡智能宣布已于近日完成 800 万美元 Pre-A 轮融资，由猎豹移动领投，天奇资本跟投。格物资本为本轮融资的独家财务顾问。更早前，星巡智能还获得了来自千橡欣怡、天善元新的天使轮投资。

星巡智能成立于 2017 年 1 月，是一家专注于嵌入式计算机视觉技术的人工智能科技公司。通过软硬件一体化 AI 视觉交互产品开发以及功能定制，为智慧家庭物联网提供一站式 AI 技术服务和产品。

星巡智能专注于打造嵌入式 AI 视觉系硬件产品，其核心理念为 “用 AI 为生活点睛”。该公司已在 CES 发布了首款针对家庭市场的 SIMCAM 家用安防 AI 摄像头，今年 6 月开始正式销售出货。

今年内星巡还将面世数款基于前端 AI 的消费级视觉系硬件产品。其中 “MIKKA 米卡” 是星巡智能即将在 8 月底带来的一款产品，基于 AI 算法识别自动记录、拍摄下生活中的惊喜瞬间。该产品目前主服务的使用场景为家庭母婴生活。

星巡智能 CEO 张庆旗表示：“星巡已经在视觉 AI 硬件方面积累了 3 年的研发经验并布局了两条产品线，预计在今年秋季，星巡智能将基于家庭场景，在海内外发布数款视觉 AI 硬件产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。