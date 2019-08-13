Snap 今天宣布推出 Spectacles 3，相比之前的版本，这款太阳眼镜现在拥有全新的外观，还增加了双高清摄像头，为拍摄的照片带来景深效果。

为了最大限度利用到这两颗镜头，Snap 还构建了一套新的 3D 效果，充分利用了该设备的深度感知能力。你可以通过点击眼镜顶部的按钮进行拍摄和录制，镜头周围的指示灯会在运行时亮起，和以前的型号一样，你可以把拍摄的内容同步到手机，在手机上编辑、发送给 Snapchat 好友或分享到其他平台。Spectacles 3 拍摄的照片分辨率为 1642 x 1642 像素，视频则是 1216 x 1216 像素。

Snap 表示，Spectacles 3 一次充电可以让你录制 70 段视频或 200 多张照片，你可以使用它的充电盒进行充电，充满需要 75 分钟，充电盒则是能够通过 USB-C 线缆进行充电。设备自身拥有 4GB 存储空间，它能够容纳 100 段视频或 1200 张照片。

外观上，这款眼镜采用了与之前版本皆然不同的造型，由轻质钢框架打造，提供黑色 “Carbon” 和介于米色和金色之间的 “Mineral” 两种配色。

Spectacles 3 将于 11 月在 Spectacles 官网上以 380 美元（约 2680 元人民币）的价格发售，相比只要 150 美元起的 Spectacles 2，这次推出的新款价格足足高出一倍以上。

据 The Verge 援引 Snap 高管的说法，推出这一版本主要是为了吸引一小部分 “时尚前卫” 的人群，作为 Snapchat 核心群体的中学生和大学生恐怕并不是这款眼镜的目标用户。

图片：Spectacles