知乎牵手快手、百度

腾讯科技讯 8 月 12 日消息，知乎宣布完成 F 轮融资，总额 4.34 亿美元。由快手领投、百度跟投，腾讯和今日资本原有投资方继续跟投。快手和百度，首次成为知乎的战略投资方。

这是知乎迄今为止最大的一轮融资，也是近两年来中文互联网文化和娱乐领域金额最大的融资之一。知乎将提速技术和产品创新，持续加强社区生态建设。

知乎以 “让每个人高效获得可信赖的解答” 为使命，凭借认真、专业、友善的社区氛围和独特的产品机制，聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域最具创造力的人群，已成为综合性、全品类，在诸多领域具有关键影响力的社区平台，构建起了以广告和会员为主的商业模式。

华为挤进 20 强，5G 领先美国企业

8 月 13 日消息，据外媒报道称，美国知识产权所有者协会（IPO）近日公布了 2018 年美国实用新型专利授予机构的 300 强名单，其中 IBM 再次蝉联榜首，而华为也入选了榜单，并排在第 19 名。

据悉这份 300 强名单是基于美国专利与商标局发布的数据进行制作的，所以含金量特别高。对于科技企业来说，专利是大家的护城河，也是凸显一个企业是能否保持行业领先的关键。数据显示，2018 年美国专利与商标局共发布 307759 项专利，比 2017 年发布的 318829 项专利有所减少，而前十名中有六家美国公司。

共享单车再次集体涨价

哈啰单车在今年迎来第二次涨价，从 8 月 9 日起，调整为每 30 分钟 1.5 元，相比于此前 30 分钟 1 元上涨了 50%。共享单车的出现，改变了学生党、上班族等职业人群的出行方式，每小时 1 元钱的收费成为了他们 “最后一公里” 的首选目标。

此次各大企业涨价是行业趋势还是企业为了续命、存活，这有待考量。其次，各大企业纷纷涨价之后，用户是否会为这份 “账单” 买帐，以至于企业的未来之路该如何前行，也是值得深思。

印度巨头信实与微软结盟 挑战亚马逊谷歌云计算服务

腾讯科技讯 8 月 13 日消息，据外媒报道，当地时间周一，印度信实工业有限公司 (Reliance Industries) 宣布与微软旗下云计算平台 Azure 建立合作伙伴关系，此举不仅深化了其电信部门 Jio 的业务，同时对亚马逊和 Alphabet 子公司谷歌等竞争对手构成了直接挑战。

信实公司董事长穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）在公司年度股东大会上宣布，按照为期 10 年的联盟条款，Jio 将在印度各地建立数据中心，这些数据中心将托管在微软的 Azure 上。



Tumblr” 超低价” 被转卖

网易科技讯 8 月 13 日消息，据国外媒体报道，当地时间周一 Verizon 宣布把社交网络 Tumblr 卖给在线出版工具 WordPress 所有者 Automattic。一位熟悉该交易的消息人士表示，收购价 “远低于”2000 万美元，而另一位消息人士则表示，收购价低于 1000 万美元。Verizon 并未透露此次交易的细节问题。

多年来，Tumblr 因未能正确监控色情内容而遭到强烈反对。Verizon 去年最终禁止了这类内容。Automattic 首席执行官马特·穆伦韦格 (Matt Mullenweg) 表示，他计划维持这一禁令。