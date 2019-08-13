腾讯音乐娱乐公布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度未经审计财报。报告显示，腾讯音乐第二季度总营收为人民币 59.0 亿元（约合 8.59 亿美元），同比增长 31.0%；归属于公司股东的净利润为人民币 9.27 亿元（约合 1.35 亿美元），同比增长 2.5%。

该公司第二季度总营收超出华尔街分析师预期，当日，其股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌 0.03 美元，报收于 14.42 美元，跌幅为 0.21%。在随后截至美国东部时间 12 日下午 5 点 20 分（北京时间 13 日凌晨 5 点 20 分）的盘后交易中，腾讯音乐股价再度下跌 0.92 美元至 13.50 美元，跌幅为 6.38%。

腾讯音乐第二季度在线音乐付费用户人数达到创纪录的 3100 万人，与上年同期相比增长 33.0%；净增长人数达 260 万人，创下了自 2018 年第一季度以来的最大增幅。

腾讯音乐第二季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.52 亿人，与上年同期的 6.44 亿人相比增长 1.2%；社交娱乐服务的移动 MAU 为 2.39 亿人，与上年同期的 2.28 亿人相比增长 4.8%；在线音乐服务的付费用户人数为 3100 万人，与上年同期的 2330 万人相比增长 33.0%；社交娱乐服务的付费用户人数为 1110 万人，与上年同期的 950 万人相比增长 16.8%；在线音乐服务的月度 ARPPU（平均每付费用户收入）为人民币 8.6 元，与上年同期的人民币 8.7 元相比下降 1.1%；社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 130.2 元，与上年同期的人民币 111.8 元相比增长 16.5%。

题图：Associated Press