据华尔街日报报道，美国移动运营商 Verizon 已同意将轻博客平台 Tumblr 出售给 WordPress 的母公司 Automattic。收购金额未披露。

据 Axios 称，Automattic 以低于 300 万美元的价格收购了 Tumblr。要知道，雅虎（Verizon 在 2016 年 7 月宣布将以 44.8 亿美元现金收购雅虎互联网业务）在 2013 年 5 月宣布以 11 亿美元收购 Tumblr，相比起来 Tumblr 当前的价值……

Verizon Media 首席执行官 Guru Gowrappan 在一份声明中说：“我们为团队所取得的成就感到自豪，并且很高兴在 Automattic 找到了完美的合作伙伴，他们的专业知识和业绩记录将为 Tumblr 及其用户带来新的令人兴奋的可能性。”

去年 12 月，Tumblr 决定在平台上完全封禁色情内容，禁止的内容包括与人类生殖器官、女性袒胸露乳，以及任何涉及性行为的照片、视频、GIF 和插图等。古典裸体雕塑和带有裸体的政治抗议、展现裸体的插画和艺术内容（只要不出现性行为），以及母乳喂养和产后照片等内容，不受禁令影响。

Tumblr 是许多 LGBTQ 人群的避风港，他们会在该平台上找到分享相关内容的同好社区。禁止成人内容的决定导致许多用户抵制 Tumblr。Automattic 首席执行官 Matt Mullenweg 告诉华尔街日报，没有扭转这项决定的计划。相反地，Tumblr 将充当 WordPress 的 “互补（complementary）” 网站。

据报道，Tumblr 可能会通过共享服务和功能作为 WordPress 的补充。管理员可以借助 Tumblr 的移动界面来利用 WordPress 管理自己的移动平台。目前还不清楚两家公司会在哪些服务上进行共享，不过考虑到两者都是博客平台，所以测试磨合的空间还是有不少的。

题图：Bryce Durbin / TechCrunch