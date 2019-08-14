斗鱼上市后盈利改善

近日，斗鱼发布了上市后的第一份财报。财报显示，在截至 6 月 30 日的 2019 年第二季度，斗鱼总净营收为人民币 18.727 亿元（约合 2.728 亿美元），与上年同期的人民币 8.029 亿元相比增长 133.2%。净利润人民币 2320 万元（约合 340 万美元），而上年同期净亏损人民币 2.287 亿元。净利润率为 1.2%，而上年同期净亏损率为 28.5%。

据二季报预测，2019 年第三季度，斗鱼收入有望达到 19.5 亿至 20 亿元，较 2018 年同期增长预期达 90.3% 到 95.2%。

彭博：Facebook 记录用户语音通话以改善 AI 技术

8 月 14 日，据彭博社报道，Facebook让其承包商收听和记录用户通过 Facebook Messenger 聊天平台进行的特定语音对话。报道称，Facebook 之所以会让承包商记录用户的语音对话，是为了改善其人工智能（AI）技术。受此消息影响，Facebook 股价一度小幅下跌，但截至收盘则仍涨近 2%。

Facebook 发言人向 CNBC 表示：“跟苹果公司和谷歌一样，我们也已经在一周多以前暂停人工审查音频。”

年底前北京 5G 基站将超万个

目前北京市 5G 基础设施建设势头喜人、渐入佳境。北京市通信管理局数据显示，截至 7 月底，铁塔公司已完成建设交付 5G 基站 7863 个，运营商开通 5G 基站 6324 个，预计到 2019 年底，全市将建设 5G 基站超过 1 万个。

北京市通信管理局方面表示，接下来将多措并举，全力推动 5G 基础设施建设。

腾讯音乐上半年营收超百亿元

8 月 13 日，腾讯音乐娱乐集团发布了第二季度财务报告：2019 年第二季度，腾讯音乐总营收同比增长 31% 至 59 亿元人民币（下同，约合 8.59 亿美元），归属于公司股东净利润 9.27 亿元（约合 1.35 亿美元）。

而就 2019 年上半年的情况来看，腾讯音乐的营收规模已达到了 116.4 亿元，一季度的营收为 57.4 亿元。作为在线音乐行业的老大，腾讯音乐的营收主要是在线音乐和社交娱乐两大板块。在付费会员上，2019 年第二季度，腾讯音乐付费用户达到了 3100 万，实现了自 2018 年一季度以来的最大净增长。

滴滴美团因违规派单双双被罚

8 月 13 日，近日，滴滴和美团因向无资质车辆派单，被上海市交通执法部门分别罚款 550 万元和 147 万元。滴滴和美团官方均对此暂未置评。

据介绍，上海市交通执法部门 7 月累计对滴滴、美团等 14 个平台共计检查 21 次，对平台未完成清退平台内不合规车辆、未全量数据推送等违法行为开出罚单 114 张。其中，滴滴出行被罚 550 万元，美团出行被罚 147 万元。对于违规派单和被罚款一事，滴滴和美团官方截至发稿均未置评。