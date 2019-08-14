苹果上个月发布了召回计划，决定召回电池可能会过热的 2015 年中款 15 英寸 MacBook Pro。据彭博社报道，FAA（美国联邦航空局）正在采取额外措施，明确禁止处于被召回范围内的 MacBook Pro 被旅客随身携带登机或者作为货物运输。

FAA 在发给 The Verge 的一份声明中表示，其采取的行动——提醒航空公司，任何采用召回锂电池的设备，包括 MacBook Pro，都不允许在飞机上使用——实际上是非常常规的做法。

FAA 称其已经在 7 月初向航空公司通报了召回情况，并且通知了公众，并提醒继续按照 2016 年美国联邦航空局安全警报操作标准（SAFO）16011 中所述的召回说明进行操作。

不过这与之前影响极其恶劣的三星 Galaxy Note 7 起火事件的情况有些不同：外观上，15 英寸 MacBook Pro 长得都差不多，光从外形上很难将其分辨出来。预计美国的机场和航空公司会向旅客和检查人员介绍更详细的辨别方式。

毕竟这是电池方面的安全隐患，所以建议各位 15 英寸 MacBook Pro 机主尽快查询一下你的电脑是否被召回。你可以前往苹果官方支持页面输入 MacBook Pro 序列号进行查询。

考虑到 FAA 在航空安全领域的话语权，目前还不清楚其他国家和地区的航空管理机构、航司以及机场是否会效仿这一做法。