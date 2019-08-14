Oculus 的联合创始人 Nate Mitchell 在为公司效力 7 年后离职。Mitchell 在 Oculus 的 reddit 上宣布，他将 “花时间去旅行，与家人在一起，并给自己充电。”

Mitchell 在 Oculus 的最近头衔是 Facebook 的 VR 产品负责人，他于去年 11 月开始担任这一职位。在此之前，他是 Oculus 供职时间最长的产品主管，曾协助公司制定第一款 Rift 头戴式设备的早期开发路线图，该产品于 2016 年面世。

Facebook 于 2014 年收购 Oculus，但 2016 年 Rift 发布后，消费者对这个回归的 VR 产品的接受度不高，尽管 Mitchell 和其他 Oculus 创始人努力让这项技术达到早年所宣传的水平。虽然硬件方面令人印象深刻，但无论是过去还是现在，主要面向 PC 游戏玩家的 Rift 平台仍然显得有些昂贵，而且内容库也花费了数年时间，以及 Facebook 对其进行了大量投资，才扩展到如今的规模。

去年 11 月，Facebook 对其 AR 和 VR 团队进行了重组，从专注于产品的组织架构调整为以技术专长划分的组织架构。此次重组不涉及裁员，该公司当时做出了如下决定：Oculus 首席技术官 John Carmack 和 Oculus 联合创始人、晋升 PC 端 VR 负责人不久的 Nate Mitchell 继续担任 AR/VR 副总裁的领导职位。