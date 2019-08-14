阿里收购网易考拉

今年年初，网易考拉就已开始在市场上寻求出售或投资机会，3 月起，阿里开始密集接触考拉。今年 2 月，网易考拉曾意图收购亚马逊海外购业务，谈判历时数月，由网易考拉主动发起并推进，双方或采取换股方式。相关投资人表示，阿里收购网易考拉有两个可能的原因：

1、收购后阿里在跨境进口电商领域将占据绝对龙头地位，可以减少不必要的价格战，提升利润；

2、防御性收购，避免拼多多收购考拉。

韩国 5G 商用网络实测：网速比 4G 快 4 倍，华为是提速主要功臣

8 月 14 日消息，市场调研机构 IHS Markit 送出了一份对韩国 5G 网络测速报告（全球首份 5G 商用网络测试报告），其中在华为的帮助下，运营商 LG U+（韩国第三大运营商）提供的 5G 网络服务不但最稳定，同时网速也是最快的。

从最后的测试效果可以看到：无论是最高下载速度、平均最高下载速度，还是平均最短时延，都是 LG U+领先，而且领先幅度很大，比如 5G 商用网络下，最大下载速度上，LG U+是 SKT 1.4 倍，是 KT 1.2 倍，而平均最短时延上，LG U+是 SKT 的 40%，是 KT 的 70%。

专访蘑菇街 CEO：和快手有接触，但不想卖掉公司

陈琪坦言，蘑菇街的确和快手有过接触，对双方的资本合作将持开放态度，但不打算卖掉公司，因为蘑菇街被低估了。

蘑菇街要 all in 直播。按照陈琪最新的打算，直播销售或许会接近蘑菇街总 GMV 的 80%。这是基于效率和增值的考量。直播的 ARPU 是货架电商的 4 倍多，因此将原有客户更多的转化为直播客户，就能带动蘑菇街 GMV 持续增长。

在做直播这件事上，蘑菇街和淘宝正走上不同的道路，而内容平台最终定会回归流量生意，不会去碰电商这个又重又贵的生意。

美影视媒体巨头 CBS 维亚康姆宣布合并

腾讯科技讯 众所周知的是，网络视频和互联网直播电视频道的兴起，给传统的电影电视行业带来巨大调整，并且促成了越来越多的收购兼并重组，传统影视公司希望通过抱团，共同应对以奈飞为代表的网络视频服务商的用户争夺。

据外媒最新消息，周二，美国影视媒体行业两大巨头哥伦比亚广播公司（CBS）和维亚康姆宣布已同意合并，结束多年的谈判和暂停历程。

据国外媒体报道，现有的 CBS 股东将拥有合并后公司约 61％的股份，维亚康姆股东拥有剩余的 39％。每个维亚康姆股东将获得 0.59625 股 CBS 股票。



Facebook 承认雇人监听和转录用户对话 现已停止

网易科技讯 8 月 14 日消息，据外媒报道，据知情人士爆料称，Facebook 始终在雇佣第三方承包商审查和转录其用户的音频内容。对此，Facebook 声称，“一个多星期前” 已经停止这种行为，并指出这些承包商之前被雇佣来检查匿名对话是否在 Messenger 应用程序上被正确转录。

自 2015 年以来，Messenger 提供了将语音剪辑转录为文本的功能，不过默认情况下是关闭的。Facebook 声称，只有那些选择使用该功能的用户，他们的音频剪辑才会受到第三方承包商审查。然而，Facebook 的支持页面显示，即使聊天中只有一个人同意在 Facebook 上转录这段对话，那么无论谁发送了对话内容，线程中的任何音频都会被转录。