iOS 测试版之前被发现其中加入了新的电池管理功能，苹果有试图引导消费者转而支付更高费用来更换手机电池的嫌疑。对此，苹果表示，增加这个功能是为了用户的安全着想。

情况是这样的：苹果在 iOS 中激活了一个名为 “休眠软件锁”（dormant software lock）的功能，如果用户在非苹果指定维修点更换电池，不论更换的电池是否为原装产品，系统都会提示 “无法验证这部 iPhone 是否采用苹果原装电池。这块电池不支持健康信息。” 用户无法查看电池健康信息，但苹果苹果此前承诺，在电池健康和性能方面会确保 iPhone 用户的知情权，与他们保持更坦诚的关系。

苹果在一份声明中表示，“我们非常重视客户的安全，并希望确保任何电池的更换都能正确完成”，并称：“去年，我们推出了一项新功能，如果我们无法验证经过认证的技术人员是否按照 Apple 维修流程安装了新的正品电池，我们会通知客户。这些信息有助于保护我们的客户免遭伤害，以及免受会导致安全或性能问题的质量差或废旧电池的影响。此通知不会影响客户在未经授权维修后使用手机。”

但不得不说，苹果的做法太极端了。从理论上来说，当 iPhone 换上不符合该公司标准的电池后，iOS 是可以显示相关警告信息的，但苹果的决定却是在这种情况下直接不予显示电池信息。这反而会变得危险，因为有些用户可能根本就不知道下一步应该做什么——是赶紧去认证维修点还是放着不管。

苹果表示，所有认为自己的 iPhone 电池是正品且已获认证的用户，都应该返回维修点，进行验证后，电池健康功能将会恢复正常。