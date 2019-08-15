瑞幸咖啡：有望在三季度达到门店运营的盈亏平衡点

瑞幸咖啡今日发布上市后首份财报，瑞幸表示，有望在2019年第三季度达到门店运营的盈亏平衡点，并在2019年底成为中国最大的咖啡连锁店。业绩交流会上，瑞幸表示，从2018年二季度到2019年二季度，每杯成本从28元降为现在为11.1元。未来增加配送厨房，增加自取门店，争取未来在配送上降低成本，配送补贴现在是0.8元。获客成本从55元降为48元。

巴菲特增持亚马逊 11% 至 53.73 万股，价值 10.2 亿美元

沃伦–巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司周三在一份文件中披露，将其在亚马逊的股份增加了11%，至53.73万股，价值10.2亿美元。但他表示，他并不是购买亚马逊股票的幕后推手。

哥伦比亚广播公司和维亚康姆宣布合并

8月13日，CBS（哥伦比亚广播公司）和Viacom（维亚康姆）联合宣布，双方达成合并协议组建联合公司ViacomCBS Inc，新公司营收将达到280亿美元。CBS和维亚康姆的合并，将使得公司对流媒体服务进行更多的投入。据路透社报道，合并后的ViacomCBS Inc市值将达到300亿美元，仍低于Netflix等主要竞争对手。

微软承认监听用户 Skype 和 Cortana 录音

微软周三表示，已更新隐私政策，让客户知道微软一直在员工和承包商的帮助下收集用户的语音数据。 微软的一位发言人说，该公司收集语音数据是为了对Skype和Cortana提供语音支持服务，有时还会利用供应商帮助改善这些服务。

WeWork 提交 IPO 招股书：最高融资 10 亿美元

北京时间8月14日晚间消息，共享办公空间企业WeWork今日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，公司名为“The We Company”，拟议交易代码为“WE”。

WeWork在招股书中将用作“占位符”的最高融资金额定在了10亿美元，但并未具体披露IPO筹资规模，也未披露上市交易所、发行价格区间及股票发行数量。

本次IPO承销商包括摩根大通、高盛、美银证券巴克莱、花旗、瑞信、汇丰、瑞银和富国银行