瑞幸咖啡公布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度财报，这也是瑞幸咖啡上市后发布的首份季报。瑞幸咖啡第二季度总净营收为人民币 9.091 亿元（约合 1.324 亿美元），同比增长 648.2%；净亏损为人民币 6.813 亿元（约合 9920 万美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 3.33 亿元。

交易客户的累计数量从 2018 年第二季度末的 290 万增加到 2280 万。瑞幸咖啡在 2019 年第二季度获得了 590 万新的交易客户。第二季度平均月度交易客户为 620 万人，比 2018 年第二季度的 120 万人增加了 410.6%；平均每月总销售量为 2760 万份，比 2018 年第二季度的 400 万份增加了 589.7%。截至第二季度末，门店总数为 2963 家，比 2018 年第二季度末的 624 家门店增长了 374.8%。

瑞幸咖啡预计，2019 年第三季度来自产品的净营收将达到人民币 13.5 亿元至 14.5 亿元。

瑞幸咖啡周三收盘股价大跌 16.74% 报 20.44 美元。过去 52 周，瑞幸咖啡股价最高为 27.12 美元，最低为 13.71 美元。