网易市值超越百度 成国内第五大互联网公司

腾讯科技讯 据雅虎财经数据显示，截至周三美股收盘，网易市值（335.42 亿美元）超越百度（331.99 亿美元），成为国内第五大互联网公司。

周三，网易公司的股价收于 262.13 美元，当天上涨了 1.28 美元，涨幅为 0.49%。按照当天的收盘价格计算，网易公司的资本市值显示为 335.42 亿美元。

截至北京时间 8 月 15 日 7 点，国内互联网公司前六名的市值分别为：阿里巴巴（4219.35 亿美元）、腾讯控股（约 4140.84 亿美元）、京东（496.81 亿美元）、美团点评（约 470.29 亿美元）、网易（335.42 亿美元）、百度（331.99 亿美元）。

联想集团第一财季营收 853 亿 净利润同比增长超 111%

腾讯科技讯 8 月 15 日，联想集团今日公布截至 2019 年 6 月 30 日的第一财季业绩：季度营收 125.12 亿美元（约合 853 亿人民币），同比增长 5%；净利润 1.62 亿美元（约合 11 亿人民币），同比增长超过 111%。

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆表示：“一季度我们以强劲的业绩为新财年取得有利开局，再次证明我们所推行的智能化转型战略是正确的，有力的执行让我们在变化波动的大环境下仍然实现了可持续的盈利性增长。凭借卓越的运营和坚定的执行，我们有信心把 ‘智能，为每一个可能’ 的新愿景转变成现实。”

苹果确认屏蔽 iPhone 非官方电池：想要确保大家安全

网易科技讯 8 月 15 日消息，据外媒报道，针对苹果试图引导消费者购买更昂贵电池替代产品的批评，该公司今天作出回应，称在 iOS 系统中添加 “重要电池信息” 是为了保证用户安全。

最近有人发现，当未获得苹果授权的第三方维修店更换 iPhone 电池后，该设备的 “电池健康菜单” 会弹出警告，提示用户 “无法验证这款电池是否是正版 iPhone 电池”。即使使用的是真正的苹果电池，这种情况也会发生。

微软承认监听用户 Skype 和 Cortana 录音

IT 之家 8 月 15 日消息 本周三，微软表示已更新隐私政策，让客户知道微软一直在员工和承包商的帮助下收集用户的语音数据。

微软发言人表示，微软收集语音数据是为了对 Skype 和 Cortana 提供语音支持服务，有时还会利用供应商帮助改善这些服务。同时，微软发言人称，已经更新了隐私声明和产品常见问题，以增加更多的清晰度，并将持续改善。

目前， 谷歌 微软 苹果 亚马逊等美国科技巨头已经接受美国相关部门调查，美国科技公司因隐私问题一直受到立法者和监管机构的广泛批评。

OYO 将扩张欧洲度假租赁业务

网易科技讯 8 月 15 日消息，据国外媒体报道，印度经济型酒店预订初创公司 OYO 周三表示，公司将在度假屋租赁业务上投资 3 亿欧元 (约合 3.35 亿美元)。该公司希望扩大其在欧洲的业务，可能将与全球巨头 Airbnb 展开激烈竞争。

OYO 今年 5 月收购了总部位于阿姆斯特丹的度假租赁公司 Leisure，并将其更名为 OYO Vacation Homes。该公司表示，其目标是将 OYO Vacation Homes 变成 “顶级” 度假体验的目的地，成为房东的 “首选合作伙伴”。