阿里巴巴发布了截至 2019 年 6 月 30 日的 2020 财年第一季度财报。阿里巴巴营收为人民币 1149.24 亿元（约合 167.41 亿美元），去年同期为 809.2 亿元人民币，同比增长 42%。归属于普通股股东的净利润为人民币 212.52 亿元（约合 30.94 亿美元），同比增长 145%。不按美国通用会计准则（non-GAAP）计算，净利润为人民币 309.49 亿元（约合 45.08 亿美元），同比增长 54%。阿里第一财季总净营收高于分析师预期。

阿里巴巴第一财季中国零售市场年度活跃用户数量为 6.74 亿，与截至 2019 年 3 月 31 日的年度活跃用户数量相比增加 2000 万。中国零售市场移动 MAU（月活跃用户）在 2019 年 6 月达到 7.55 亿，比 2019 年 3 月增长了 3400 万。

阿里文娱版块归属的数字媒体与娱乐版块营收为 63.12 亿元，同比增长 6%；经调整 EBITA 亏损 22.33 亿元，去年同期为 31.32 亿元，同比收窄。此外，财报显示，优酷日均订阅用户数同比增长 40%。

阿里巴巴称，将继续在原创内容制作方面投入，同时也将采取措施确保内容成本效率和投资回报。

阿里巴巴集团首席执行官张勇表示：“阿里巴巴收获了一个出色的季度，用户基础继续扩大，年度活跃消费者达 6.74 亿，这充分展现我们卓越的用户体验。”

“我们以一个强劲的季度为本财年揭开序幕，收入同比增长 42%，经调整 EBITDA 同比增长 34%。” 阿里巴巴集团首席财务官武卫表示，“很高兴可以看到我们平台上用户互动及消费者支出均在持续增长。我们将继续投资于长期增长，同时提升投资领域的成本效益。”