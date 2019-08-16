从 FinTech 到 TechFin，在科技潮的撞击下，金融行业不断求变。作为金融板块的关键部分，各大银行的创新路径成为了这场革命的重中之重。那么，大象是否能跳舞呢？

显然，答案是肯定的。以中国为例，数字化转型和金融科技应用已经成为银行业发展的大势所趋。如工商银行早就在互联网金融方面卯足劲探索，招商银行也不甘落后，积极注入人工智能、区块链等新技术力量。当然，除了中资行活跃在科技创新应用的一线，外资行也纷纷表示了自己与时俱进的态度。如汇丰银行计划今年在中国技术开发中心增加 1000 多个工作岗位。在这样的背景下，渣打银行也不断地表现出融于科技的友好态度。

8 月 6 日，渣打银行宣布集团旗下的渣打创投 (SC Ventures) 在上海落地，并成立渣打创新实验室 (eXellerator)，旨在搭建银行、客户与金融科技三位一体的创新生态系统。该平台也是渣打银行在中国内地成立的首个金融科技创投支持平台。值得一提的是，渣打创投由创新实验室、创投基金和创业孵化器三部分组成。

“虽然我们已经成立了五个创新实验室（新加坡、伦敦、肯尼亚、旧金山、香港），但是上海的创新实验室具备前五个创新实验室的全部要素，是独一无二的。” 渣打创投大中华和北亚地区主管梁渥伟（David Leung）说。

毫无疑问，建立中国市场中的创新实验室，会为渣打银行带来更新鲜的科技创造力血液。“一方面，中国是充满活力的市场，有大量技术型公司构成的生态系统。另一方面，中国的用户特别愿意用技术的手段解决问题。此外，中国还是目前在全球最具创新性的国家之一，极具创新文化。” 梁渥伟解释了自己对于中国市场创新能力的看法。

当然，对于渣打银行这个银行业巨头来说，创新实验室只是求变的举措之一。显然，在日渐竞争红热的金融市场，其创新实力不止于此。对此，渣打中国首席信息官乔建新 Daniel Qiao 表示，渣打银行的数字化创新的战略可以总结为 16 个字：创新敏捷、云端优先、伙伴生态、全程实时。

创新敏捷：渣打银行的创新不仅仅止于技术部门，也需要业务部门协作。“因为他们才了解客户要什么。我们的创新一定是以客户为中心的，如怎么样快速帮助他们把痛点解决掉，或者把他们想要的产品做出来。” 乔建新认为，如果还用传统的开发方法，是没办法满足用户，因为现在的用户对于数字化体验的要求较高。“所谓敏捷就是化简为零，一部分一部分帮他们开发出来，然后交给大客户去用，在用的过程中有一些反馈，以续迭代持续改进产品。” 他补充说道。

云端优先：乔建新表示，希望开发的应用可通过云平台上直接部署和迭代，这样即可以加快交付和集成能力。“云平台一定要端到端，实现整套工具全面自动化。我们希望从项目到系统开发、测试、部署、安全的扫描，再到运维都是全自动化，这也是渣打的长远技术追求。” 他直言，因为渣打还有很多传统系统，所以目前仍然在致力于自动化的工作。“我们一定要有云平台这样的端到端工具来加快我们内功修炼的速度。” 他说。

伙伴生态：在渣打银行的全球员工中，有近四分之一的技术人才，即其技术研发实力是较为强大的。不过，乔建新认为，渣打银行同样需要来自外部的科技伙伴和客户的技术力量。这个时候，就是需要调动开放 API 的能力。他解释道：“我们把 API 的整个系统化开发出来，能实现两个作用：一是对外连接合作伙伴，二是系统内部之间的集成，因为银行有成百上千个系统，像渣打银行拥有数百个系统，我们必须要有 API 的战略。”

全程实时：“我对数字化体验的理解是一定要是实时的。” 乔建新表达了自己的见解：“用户希望融资可以在下一秒到款项而不是等到第二天。” 然而，这种” 高效 “对于传统模式来说则无异于” 异想天开 “。此时，云计算、大数据、AI 等数字化技术带来的新体验则让 “一秒到账” 成为现实。最后，他也强调，数字化战略最后也要实现 “规模效应”。“我们不能为了做数字化产品而数字化而是要让业务更上一层楼。” 他表示。

从这 16 个字战略里可见，渣打银行的数字化战略都围绕一个中心：以客户为中心。” 我们在做任何设计解决任何需求的时候，一直是以人为本的。” 乔建新补充强调，不仅深度挖掘客户的痛点，渣打银行的创新本质上还强调以人为本。

他以一个场景案例为例说明了渣打银行的数字化战略：原来银行的个人贷款业务流程很冗长，客户需要去分支行申请贷款，需要走各种各样的流程，如：申请贷款，审批资质，再放款，监控还款能力。为了优化这项业务流程，数年前，渣打银行就为为业务部门打造了一款贷款的系统工具，业务人员可以使用这个工具将客户的资料拍下，把信息扫描到系统，客户便不需要一次次地跑银行网点。资料收集完毕后，会进入一到两天审核流程，审批通过后客户只要来一下签字就好。

据悉，最近渣打银行正在进一步优化个人贷款项目的数字化流程，涵盖客户申请的整个流程，旨在让用户体验到真正的端到端的无缝连接。乔建新表示，将整个过程缩短成一个秒级的或者分钟级的体验，是渣打银行的追求。

也许，让 “大象” 起舞的根本因素并不是科技的直接冲击，客户才是这些 “大象” 心中最深情的地方。“每家银行在面对中国数字化时代时，都需要有紧迫感。银行的步伐一定要赶上或者超过客户所需要的速度，这样才能立足于市场。” 乔建新如是说。