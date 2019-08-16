华为 Mate 20 X 5G 正式开售

8 月 16 日消息，截止 8 月 15 日中午 12 点，目前唯一支持 SA/NSA 的 5G 双模手机华为 Mate 20 X（5G）预约量突破 100 万。此外，该款手机将于今天 10 点 08 分正式开售，售价 6199 元。

据了解，华为 Mate 20 X（5G）是中国首款获得 5G 终端电信设备进网许可证的设备，该款手机屏幕采用 7.2 英寸 OLED 全景巨幕屏，分辨率为 FHD+1080×2244 像素。拍照方面，华为 Mate 20 X（5G）前置 2400 万像素摄像头，后置三摄，其中包括 4000 万像素广角镜头、2000 万像素超广角镜头以及 800 万长焦镜头。

阿里巴巴 70% 新增年活跃用户来自欠发达地区

腾讯科技讯 8 月 15 日消息 阿里巴巴集团周四发布了该公司截至 2019 年 6 月 30 日的 2020 年第一财政季度的财务报表。财报显示，阿里巴巴集团总营收为 1149.24 亿元人民币，同比增长 42%；归属于母公司股东的净利润为 212.52 亿元人民币，同比增长 144%。

关于新活跃用户：阿里巴巴第一财季获得 2000 万新的年活跃用户，而其中超过 70% 来自于欠发达地区，目前超过一半的欠发达地区的人口成为阿里巴巴用户。

特斯拉电卡车满载续航测试达标：疑实现 800 公里

腾讯科技讯 众所周知的是，大众款 Model 3 如今是美国特斯拉公司的明星车型，不过特斯拉尚未生产销售的另外一个 “秘密武器” 是电卡车（品牌为 Tesla Semi）。据外媒最新消息，特斯拉电卡车日前传出一个好消息，在上路测试中，在装载大约 34 吨货物的情况下，这款卡车实现了预期的续航里程，有可能是马斯克过去提到的 960 公里续航。

电卡车提供两个版本，15 万美元版本提供 300 英里（大约为 480 公里）的单次充电续航里程，18 万美元版本提供 800 英里（大约为 800 公里）的续航里程。

苹果确认 9 月 10 号发布 iPhone 11

PingWest 品玩 8 月 16 日讯，今日苹果发布了最新的 iOS 13 开发测试版 7。国外网站 iHELP BR 在测试版中发现了一个截图，截图的名字叫做 HoldForRelease，等待发布。而里面的日历的日期就是 9 月 10 号。

跟之前的预测判断相吻合，那 iPhone 11 的发布会应该就是在美国时间 9 月 10 号。新的 iPhone 11 Pro 发布会应该会在中国时间 9 月 11 号凌晨 1 点开始。

最低 190 元，5G 套餐高起点

8 月 15 日，联通每月 190 元最低套餐，再次将 5G 推上热搜。不少网友大呼 “用不起”，不过，考虑到套餐中动辄包含 100G 流量，也有用户表示 “挺划算的”。还有部分用户认为，4G 刚面世时资费也很高，期待以后 5G 套餐价格能够变得更亲民。

对此，有运营商内部人士向新京报记者透露，5G 正式套餐的推出节点，大概率会在 9 月底，此时正是国庆节前夕。独立电信分析师付亮告诉记者，从 4G 到 5G，网络速度有了巨大提升，不换套餐就用 5G 已无法实现。