XYZ Robotics（星猿哲科技）于近期完成由高榕资本、晨兴资本领投的 800 万美元 A 轮融资，天使轮投资方创新工场、New Wheel Capital 和硅谷无人驾驶公司 Aurora CTO Drew Bagnell 跟投。

XYZ Robotics 于 2018 年 4 月成立于波士顿，其技术愿景是 “ Pick anything. Place anywhere anyway”，赋予机器人灵巧放置的智能。早期核心研发团队成员来自于 MIT（麻省理工大学）、CMU（卡内基·梅隆大学）、Northwestern（西北大学）等高校。XYZ Robotics 于 2018 年 9 月将全球总部确立于上海。

XYZ Robotics 团队已形成两项具备较高壁垒的核心技术。该公司 CTO 俞冠廷表示，第一项是可处理仓库动态更新的万级 SKU 商品的机器视觉能力，与机器人运动规划紧密结合，有效解决了电商仓库商品类型多、更新快的行业难题。第二项是机器人柔性夹具设计能力，XYZ Robotics 研发出全球最快（0.6 秒）的末端执行器快换系统，在不损失效率的前提下大大提升了系统可处理商品的范围, 用最合适的末端执行器处理尺寸和包装各异的物体。

2018 年 12 月，XYZ Robotics 推出了全球首套应对多品类混杂商品的播种自动化拣选工作站，应用于国内物流企业的苏州仓库，机器人拣选效率可达人工的 1.5 倍以上，且无需事先采集任何商品信息。

XYZ Robotics CEO 周佳骥表示，XYZ Robotics 在立足物流领域的基础上，也将发力工业领域，为集成商提供手眼协调的核心技术，共同开拓新应用场景。公司将持续招贤纳士，在推进落地的同时不断提升公司技术竞争力壁垒。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。