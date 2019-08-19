迪士尼今天公布了其视频流媒体服务 Disney+ 的更多市场上线信息。该服务定于 11 月 12 日在美国上线，订阅价格是 6.99 美元/月或 69.99 美元/年。同样是在 11 月，Disney+ 将会登陆加拿大、荷兰、澳大利亚和新西兰市场。

具体来说，Disney+ 将于 11 月 12 日在美国、加拿大和荷兰上线，加拿大市场价格是 8.99 加元/月或 89.99 加元/年，荷兰市场的价格是每月 6.99 欧元或每年 69.99 欧元。一周后的 11 月 19 日，该服务会在澳大利亚和新西兰登场，售价分别为每月 8.99 澳元或每年 89.99 美元和每月 9.99 新西兰元或每年 99.99 新西兰元。

迪士尼表示，其目标是在首发推出后的两年内，在全球大多数市场上线该服务，并宣布每月订阅价 12.99 美元的包含 Disney+、Hulu 和 ESPN+ 的捆绑服务即将推出。

Disney+ 支持以下平台：

iPhone（iOS）

iPad（iPadOS）

Apple TV（tvOS）

Android 移动设备

Android TV

桌面网页浏览器

PlayStation 4

Xbox One

Chromecast

Roku TV

Roku 串流播放器

迪士尼表示，用户可以直接在多个平台上订阅 Disney+，包括 iOS——所以苹果可以继续收 “苹果税”。迪士尼还计划将其内容与 Apple TV 应用程序集成。

正如之前所介绍的，Disney+ 用户将能够为自己设置个人账号，也支持家长控制功能。其上所有容都可以离线下载，支持电视端 4K HDR 播放。