每家科技公司都推出自家的智能助理，但谁家的比较聪明？有研究机构将 Google Assistant、Amazon Alexa 和 Apple Siri 放在一起测试，结果显示 Google Assistant 再次击败对手称霸。

由研究驱动的风险投资公司 Loup Ventures 在其年度测试发现，Google Assistant 对使用者的每笔查询都了解，并在 92.9% 能提供正确回答。该测试会向 Google Assistant、Amazon Alexa 和 Apple Siri 发问 800 条问题，结果 Google Assistant 正确率最高达 93%，相比之下 Siri 的比例为 83%，Alexa 为 80%。

Google Assistant 在回答商业类别查询时表现最为突出，92% 正确回答了有关产品和服务信息及在何处购买某些商品的更多问题，相比之下 Siri 只有 68% 和 Alexa 的 71%。

Siri 在语音操作手机功能表现最佳

Loup Ventures 报告指出，在一年前的相同测试中，Google Assistant 正确地回答的比例为 86%，而 Siri 的比例为 79%，Alexa 则为 61%。Alexa 虽然包尾，但在 13 个月的时间内却提高了 18% 正确回答率，相反 Google Assistant 和 Apple Siri 则分别只有 7% 和 5%，Alexa 的进步最为显著。

在提供正确答案之前，智能助理必须能正确理解使用者提出的查询内容，而在测试中 Google Assistant 再一次表现最佳，正确理解了所有 800 条问题，Siri 误解了两条问题，而 Alexa 只误解了一条问题。

不过 Google Assistant 并非无敌，在 5 项类别的测试中只有 4 项表现最佳，但在命令类别中则再次落后于 Siri。调查报告指 Siri 在指令手机相关功能时比对手表现更佳，如通话、短信、电子邮件、日历和音乐等，Siri 和 Google Assistant 在手机的操作系统中，在命令部分的表现远远超过 Alexa。