8 月 19 日消息，今日在京举行的 2019 ISC 互联网安全大会上，ISC 名誉主席、中国工程院院士邬贺铨表示， 随着 5G 时代、万物互联时代到来，新形势下的网络安全问题也日益严峻，我们必须正视 5G 带来的安全挑战。

邬贺铨说，5G 对于网络安全来说是双刃剑，基于大数据人工智能的网络运维减少了人为的差错，智能化的监控有利于提高网络的安全防御水平，但是 5G 的虚拟化和软件定义能力以及协议的互联网化、开放化，也引入了新的安全风险，使网络有可能遭到更多的渗透和攻击。

邬贺铨强调，我们在为 5G 带来想象空间欢欣鼓舞的同时，也必须正视 5G 带来的安全挑战。以 5G 为依托、被大家看作是互联网发展下一方向的工业互联网也同样面临着极大的安全威胁，工业互联网的发展模糊了物理世界和虚拟世界的界限，由此引发的网络攻击往往会造成比过去更严重的影响。

“越来越多的事实表明，安全威胁已经从网络空间蔓延到大型制造、电力、交通、医疗等现代协会命脉行业中，而且这些行业无不关系到国家的稳定和群众的利益，因此工业互联网需要采取严格的安全防范技术。”

邬贺铨说，如何实现共创共享，网络信息安全企业、政府部门、运营商互相形成大数据协同，获得实时威胁情报和风险通报及解决方案，利用外部力量帮助企业提升工业互联网的安全防御，这都是工业互联网亟待解决的核心问题。此外，互联网的安全问题是国际化的问题，需要加强国际合作，维护全球共同的互联网的安全生态。