微博公司今日公布了截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。微博第二季度净营收 4.318 亿美元，同比增长 1%；广告和营销营收 3.707 亿美元，同比持平；增值服务营收 6120 万美元，同比增长 8%；归属于微博的净利润为 1.030 亿美元，上年同期为 1.409 亿美元，非美国通用会计准则归属于微博的净利润为 1.564 亿美元，与上年同期持平。

微博 2019 年 6 月的月活跃用户数（MAUs）为 4.86 亿，较上年同期净增约 5500 万。月活跃用户数中 94% 为移动端用户；2019 年 6 月平均日活跃用户数（DAUs）为 2.11 亿，较上年同期净增约 2100 万。

“微博第二季度的用户增速表现出色。” 微博首席执行官王高飞表示，“我们欣喜地看到微博本季度用户增长显著提升，用户活跃度趋势强劲，这得益于微博不断增强的社交网络效应，以及在用户产品层面的优化升级。商业化方面，我们充分把握广告产品向移动、社交和多媒体化的持续演进，为广告主提供独特的社交营销价值。”

微博预计 2019 年第三季度按去年同期汇率计算的净营收年对年增幅在 6% 至 9% 之间。