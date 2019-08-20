智能手机当道的年代，诺基亚推出的复刻版功能型手机也让粉丝们狂热了一把。如今连潮牌 Supreme 也看上了这个领域。

Supreme 刚刚公布的 2019 年秋冬产品目录中，除了乒乓球、灯笼等单品外，还有一款手机。这款手机由 BLU 生产，这是一款支持 3G 网络、双卡双待的功能机，它拥有一块 2.4 英寸的屏幕，提供红、黑两种颜色，还加入了 Supreme logo 壁纸。

The Verge 在报道中指出，这款手机看起来似乎是 BLU Zoey 2.4 的定制版本。从这款手机的规格信息来看，Zoey 2.4 采用 64MB RAM 和 128MB ROM，支持存储卡扩展，最高支持 32GB，购买这款 Supreme 定制的版本，它还会附送一张 16GB 存储卡。

Supreme 并没有公布这款手机的售价，手机连同其他秋季新品都会在 8 月 22 日于纽约、伦敦、巴黎等地的 Supreme 门店发售。

与 Supreme 合作推出这款手机的 BLU 是一家以经济型手机作为主要产品的厂商，作为一款功能机。Zoey 2.4 的售价只有 30 美元，BLU 的 Android 智能机价格也十分便宜，有很多手机折合人民币售价不到一千元。

题图：Supreme