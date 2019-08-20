8 月 20 日，全球性咨询公司贝恩公司发布《2019 年亚太区出行市场研究报告——亚洲出行行业坎坷的盈利之路》。

报告称，此前中国消费者对网约车、共享单车、共享汽车和即时配送业务展现出巨大热情，但眼下随着更为严格的运营许可条例陆续出台，出行行业整体急转直下。贝恩公司研究曾一度预计，中国出行市场的交易总额将在 2020 年达到 720 亿美元，但据最新预测，这一数字在 2021 年才会缓和增至 600 亿美元。

贝恩研究还指出，2018 年中国智能共享出行行业总体增势趋缓。网约车、共享单车和 B2C 共享汽车三大领域发展严重放缓，仅即时配送企业短期内前景较为乐观，交易总额在 2018 年实现了 40% 的增长。2018 年，中国网约车市场的投资规模锐减约 90%，导致中国出行行业整体投资缩水 48%。此前，行业巨头滴滴的 “顺风车” 业务发生两起乘客遇害案件令乘客安全问题备受关注，在法规政策不断收紧的背景下，出行行业下行趋势预计仍将延续。

贝恩公司全球合伙人、大中华区先进制造业务和汽车业务主席及本次报告的联合作者曾伟民表示：“尽管挑战重重，但在包括中国、印尼、印度在内的所有亚洲发展中国家中，出行行业依然有很好的盈利前景。未来出行企业必须解决一个不容忽视的难题——运营亏损。出行企业需在企业内部不断优化，积极实现效率提升和成本节约。”