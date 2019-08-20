爱奇艺发布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币 71 亿元（约合 10 亿美元），同比增长 15%；净亏损为人民币 23 亿元（约合 3.390 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 21 亿元，同比扩大。

截至 2019 年 6 月 30 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.005 亿人，与截至 2018 年 6 月 30 日的 6710 万人相比增长 50%。截至 2019 年 6 月 30 日，爱奇艺的付费订阅会员人数在总订阅会员人数中所占比例为 98.9%。

爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇博士表示：“第二季度公司业绩再一次实现了稳健增长，尤其是订阅会员总数突破 1 亿，这成为公司发展的一个里程碑。”

爱奇艺首席财务官王晓东表示：“尽管我们的行业近期面临一些挑战，但我们在第二季度仍实现了营收的持续增长，本季度优质内容的热烈反响带动会员业务的稳健增长，订阅会员营收同比增长 38％。”

爱奇艺预计 2019 财年第二季度净营收将达人民币 72.1 亿元（约合 10.3 亿美元）到人民币 76.3 亿元（约合 10.9 亿美元）之间，同比增长 4% 到 10%。